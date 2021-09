Giochi gratis, Ubisoft vi regala Far Cry 3: ecco come averlo

Chi non ama un po’ di giochi gratis, no? Soprattutto se sono del calibro di Far Cry 3, amatissimo open world di Ubisoft?

Il terzo episodio del franchise avventuroso di Ubisoft, che ha ricevuto anche uno spassoso spin-off chiamato Far Cry 3: Blood Dragon, è da sempre uno dei più apprezzati e ricordati con affetto dai fan.

Che per altro sta per tornare, in un certo, ma sotto forma di serie animata in compagnia di uno show basato su Splinter Cell, entrambi su Netflix.

Un capitolo amatissimo in primis per il villain, Vaas, che tra l’altro ritornerà anche in Far Cry 6 con delle modalità di gioco molto particolari.

E adesso, grazie ad una iniziativa di Ubisoft che spesso offre giochi gratis, potete finalmente scoprire il perché del successo di Far Cry 3.

Ecco intanto la descrizione ufficiale del titolo, per chi ancora non lo conoscesse:

«Ben oltre i limiti della civilizzazione esiste un’isola, un posto senza regole dove vige la violenza e il disagio umano, dove la tua sola via di fuga sono le droghe o la bocca di una pistola. Qui è dove ti trovi, abbandonato in un luogo che ha dimenticato la distinzione tra il bene e il male, un luogo dove devi vivere secondo le leggi della violenza per poter sopravvivere.»

Il publisher sta infatti promuovendo un giveaway del titolo, attraverso una modalità molto semplice che vi porterà a sbloccare Far Cry 3 gratis e a tenervelo per sempre su PC.

Attraverso questo indirizzo potete reclamare la vostra copia del gioco sulla piattaforma Ubisoft Connect, senza nessun tipo di concorso o iscrizione aggiuntiva.

Sarà possibile riscattarlo da adesso fino all’11 settembre alle ore 8.30 di mattina, dopodiché il titolo tornerà in libreria come sempre e dovrete aspettare Far Cry 6 per un nuovo episodio della saga.

Far Cry 6 che recentemente abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima, e qui trovate il nostro resoconto con tanto di video, nel caso ve lo siate perso.

Il gioco su PC sarà anche più abbordabile del previsto, con dei requisiti minimi che non sembrano eccessivamente gravosi come hardware.

A proposito di regali anche Microsoft ci si è messa, donando delle console a marchio Far Cry 6 (ma non in Italia, purtroppo) a dir poco meravigliose.