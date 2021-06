Far Cry 6: tornano Vaas, Pagan Min e Joseph Seed (e saranno giocabili)

Ubisoft ha svelato il Season Pass di Far Cry 6, che permetterà di giocare un’esperienza in cui vestiremo i panni di alcuni dei villain storici del franchise.

Gli utenti potranno riportare in vita tre personaggi storici della saga di Far Cry e giocare come loro in una modalità tutta nuova.

I personaggi sono:

Questo il trailer di presentazione del Season Pass di Far Cry 6:

Il Season Pass comprenderà anche Far Cry 3 Blood Dragon, l’intero spin-off realizzato sulla base di Far Cry 3 e sull’ispirazione degli anni ’80.

Contestualmente, e sempre a proposito di villain, è stato presentato un nuovo filmato in-game con protagonista Anton Castillo:

Nel video abbiamo potuto assistere ad una scena in cui il personaggio interpretato da Giancarlo Esposito va a recuperare il figlio Diego, che gli si era evidentemente nascosto.

Diego si era celato in un ambiente popolato dagli abitanti di Yara, ritenuti da lui brava gente, ma Castillo non ha avuto pietà e li ha fatti eliminare tutti.

Rende bene l’idea del personaggio. Far Cry 6 è in uscita in ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.