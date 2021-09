Microsoft sta regalando una Xbox Series X di Far Cry 6 completamente fuori di testa

Durante la Gamescom, abbiamo visto Microsoft presentare una speciale edizione di Xbox Series X che celebrava Halo Infinite, con una scocca molto sobria che richiamava un po’ i colori del celebre franchise – anche in contrasto con i toni tendenzialmente sul verde su cui si optava nelle scorse generazioni.

Se per voi quel design personalizzato è parso troppo “serioso”, probabilmente vi piacerà quello che è stato invece dedicato a Far Cry 6. Microsoft ha infatti realizzato una variante della sua console, messa in palio in tra le Microsoft Rewards (l’iniziativa non coinvolge l’Italia, ma solo i residenti in USA, Canada, UK, Francia e Germania, segnala GameInformer), che ha un aspetto decisamente fuori di testa, in linea con le atmosfere della saga Ubisoft.

Sobria? No. Unica? Decisamente sì

Come potete vedere voi stessi dall’immagine, il corpo di Xbox Series X viene impreziosito – se così vogliamo dire – da aggeggi e accessori che la fanno sembrare praticamente simile a una bomba. Ad affiancarsi alla console con tanto di candelotti è anche il controller in tema, dove spiccano i contrasti bianchi che richiamano Yara e sono anche state realizzate delle parti che vorrebbero simulare l’effetto della vernice rovinata sulla scocca.

A proposito di Far Cry 6, proprio di recente il nostro Domenico Musicò ha avuto modo di testare il gioco per diverse ore in un evento dedicato alla stampa, e di mostrarvi il gameplay del prossimo capitolo del franchise.

Tra le sue impressioni, noterete che a colpirci in positivo è stata l’immediatezza divertente del gameplay, che arricchisce ulteriormente la formula anche con dei companion parecchio sopra le righe. Ovviamente, prima di sbilanciarci di più aspettiamo di mettere le mani sul gioco completo.

A proposito, invece, di personalizzazioni per il mondo Xbox, vi abbiamo raccontato che qualche settimana fa è tornato disponibile anche in Italia il servizio Xbox Design Lab, che vi permette di creare il vostro controller interamente personalizzato per Xbox Series X e Xbox Series S (ma utilizzabile anche su PC).

Tra colori della scocca, dei grilletti, degli stick analogici e di tutte le diverse componenti del controller, potrete anche decidere di incidere un testo a piacimento.

Certo, il risultato non sarà come quello della Xbox Series X-bomba di Far Cry 6, ma potrete comunque sbizzarrirvi.