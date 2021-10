Fallout New Vegas sta per tornare (ma non nel modo che pensate)

Il 19 ottobre si è festeggiato l’undicesimo anniversario dall’uscita di Fallout New Vegas, l’ormai celebre e amato spin-off della saga sci-fi di Bethesda.

Senza nulla togliere al più recente Fallout 76, il capitolo in questione è sviluppato da Obsidian Entertainment ed è uscito nei negozi su console PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

Mentre Bethesda è attualmente impegnata a migliorare ancora il suo MMO, a quanto pare qualcuno ha trovato il modo e il tempo di “resuscitare” New Vegas.

Già a ottobre dello scorso anno il team F4NV – composto da modder e appassionati della serie – era riuscito a mostrare una versione pressoché definitiva del loro Fallout 4 New Vegas.

Ora, però, qualcuno è andato ancora oltre: la nuova mod Project Mojave per Fallout 4 è uscita ora, ed è in grado di trasportare il mondo di Fallout New Vegas con il motore grafico dell’ultimo capitolo.

Questo remake non ufficiale offre un quarto della mappa del gioco originale, compresa la parte di New Vegas e tre casinò perfettamente funzionanti e attivi.

Fallout 4 Project Mojave può essere scaricato in forma assolutamente gratuita dal portale Nexus Mods (grazie, PCGamesN).

Questi, di fatto, è una sorta di accesso anticipato che include la metà inferiore della mappa Mojave Wasteland e l’iconica Vegas Strip.

Se volete provarlo con le vostre mani (e sui vostri PC, coi requisiti davvero al minimo) non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo. Poco sotto, un video che mostra la mod in azione.

Ovviamente, non trattandosi di una versione ufficiale del gioco, resta un retrogusto amatoriale che potrebbe in ogni caso ingannare l’attesa che ci separa dall’eventuale annuncio di un nuovo capitolo.

Avete letto in ogni caso anche che dopo il lancio da dimenticare, Bethesda è ora davvero molto fiera del risultato ottenuto con il suo Fallout 76?

Ma non solo: Fallout New Vegas 2 è in sviluppo? Primi dettagli sarebbero emersi in un leak durante i primi mesi dell’anno.

Infine, ricordiamo che Fallout New Veags si è anche guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie.