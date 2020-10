Fallout 4: New Vegas è il remake che ogni fan vorrebbe giocare

Durante la giornata di ieri, 19 ottobre, si è festeggiato il decimo anniversario dall’uscita di Fallout: New Vegas, il celebre (e amatissimo) spin-off della saga.

Ambientato tra gli eventi visti in Fallout 3 e 4, il gioco è sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Bethesda Softworks, ed è uscito nei negozi americani (su console PlayStation 3, Xbox 360 e PC) il 19 ottobre 2010.

La key art originale di New Vegas.

Ora, il team F4NV – composto da modder e appassionati della serie Fallout – hanno finalmente mostrato una versione pressoché definitiva di Fallout 4: New Vegas, progetto inizialmente concepito nel 2017. Si tratta essenzialmente di una mod totale, quasi un vero e proprio remake, che ricrea il gioco di Obsidian del 2010 con il motore di Fallout 4 su PC. Qui trovate la loro pagina Facebook.

Il video che trovate poco sotto mostra un lavoro davvero certosino, che non ha nulla da invidiare se paragonato a quello del gioco originale uscito ben 10 anni fa.

La mod chiamata Fallout 4 New Vegas è disponibile dalla giornata di ieri, 19 ottobre, quindi nulla vi vieta di provarla con mano.

Ma non solo: alla fine, nonostante i fan avessero quasi perso le speranze, durante la giornata di ieri Obsidian si è ricordata dell’anniversario del suo New Vegas, pubblicato un tweet abbastanza originale (lo trovate poco più in basso).

Happy 10th birthday, New Vegas. We got spurs! https://t.co/CFFmao9YjO — Obsidian (@Obsidian) October 19, 2020

Buon decimo anniversario, New Vegas. Abbiamo gli speroni!

Ricordiamo che l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ha fatto sì che il team Obsidian tornasse tra le fila di Xbox, lasciando ben sperare i fan circa il fatto che in futuro potremmo vedere davvero un nuovo Fallout sviluppato proprio dalla software house in questione (e non un remake realizzato dai modder).

Al momento, tuttavia, non si hanno notizie ufficiali circa la produzione di un eventuale Fallout New Vegas 2. La speranza, come si dice in questi casi, è l’ultima a morire. Vi terremo aggiornati nel caso dovessimo saperne di più (quindi tenete d’occhio le pagine di SpazioGames!).