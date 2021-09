Fallout 76, dopo il lancio disastroso Bethesda è fiera del risultato ottenuto

Quello di Fallout 76 è uno di quei casi di cui si parlerà ancora per un po’ nel mercato videoludico, perché il lancio del titolo Bethesda fu turbolento.

Al suo esordio, Fallout 76 era un gioco pieno di problemi, che ha rovinato ogni aspettativa e spezzato la fiducia dei fan.

Un esordio così poco luminoso che Todd Howard arrivò a chiedere addirittura aiuto a Phil Spencer, per gestire la situazione.

Un rapporto che poi si è evoluto in maniera generosa con la storia unione delle due aziende, e Bethesda che ora stravede per Microsoft in ogni senso.

Di recente, Bethesda è tornata a parlare del lancio di Fallout 76 ai microfoni di The Gamer, a tre anni dall’uscita e con molti aggiornamenti pubblicati.

A parlare è Mark Tucker, design director del titolo, che commenta sia l’uscita del gioco, ma anche gli anni di lavoro successivo che sono susseguiti.

Il lancio venne funestato da recensioni negative, critiche dalla community e miriadi di sfottò tra meme e commenti sarcastici, che ovviamente il team dovette raccogliere:

«Ci sono molte lezioni che abbiamo imparato, sia buone che cattive, e guardando indietro ci sono sicuramente delle cose che avremmo fatto diversamente.»

Tucker e i suoi si sono messi chiaramente al lavoro per rimettere a posto Fallout 76, così da garantire ai giocatori quell’esperienza di gioco che gli avevano promesso.

Il design director ha dichiarato di aver accettato i feedback negativi come un modo per lavorare ancora meglio, una spinta per cambiare rotta e far cambiare ai giocatori la percezione rispetto al gioco:

«È un gioco molto diverso, ed è qualcosa di cui sono fiero di farne parte in maniera eccezionale. […] Abbiamo speso molti anni nel farlo, e mi piace pensare che abbiamo fatto dei miglioramenti significativi al gioco, e abbiamo aggiunto un sacco di cose belle dai feedback che ci hanno dato i giocatori.»

Un rapporto molto forte quello con la community, dal quale è nata anche una inaspettata collaborazione per una mod del gioco.

Fallout 76 riceverà tra l’altro un corposo aggiornamento a breve, che aggiungerà molte novità considerevoli.

Tra le ultime espansioni degne di note c’è anche Regno d’Acciaio, avete già letto la nostra recensione?