Fallout New Vegas 2 è in sviluppo? Primi dettagli in un leak

In un inaspettato leak, sono trapelati quelli che sarebbero i primi dettagli a proposito di Fallout New Vegas 2.

A firmare il rumor è Tyler McVicker, noto youtuber dietro il canale Valve News Network, che ha spiegato di avere «un sacco di informazioni» riguardo al seguito dell’RPG in prima persona di Obsidian Entertainment.

McVicker ha rivelato di avere particolari circa molteplici progetti non ancora annunciati, come Switch Pro, i piani per gli anniversari di Mario e Zelda, Avowed e Back 4 Blood.

Inoltre, l’insider ha spiegato di sapere dei progetti per Fallout 76, Starfield e Deathloop, il che lascerebbe intendere che abbia dei contatti direttamente in Bethesda o simili.

I expect FNV2 in the latter half of this decade. I expect TES6 in 2026-7. I expect anything close to a Fallout 5 in the 2030s.

Starfield is next, and even that needs another year or two.

— Tyler McVicker (@Tyler_McV) January 19, 2021