Fallout New Vegas, il director anticipa il nuovo progetto

Fallout New Vegas, il leggendario spin-off della saga sci-fi targata Bethesda, ha da poco compiuto la notevole età di 11 anni (nonostante ne dimostri molti meno).

Sebbene in questi mesi sia Fallout 76 a tenere banco, il capitolo sviluppato da Obsidian Entertainment e uscito originariamente su console PS3, Xbox 360 e PC è e resta uno dei più apprezzati dalla community.

Di recente modder tedesco Digital Dreams ha ora condiviso un nuovo video a risoluzione 4K che mostra il gioco di ruolo sviluppato da Obsidian in ray tracing.

Senza contare che alcuni mesi fa il team noto come F4NV era riuscito a mostrare una versione pressoché definitiva del loro notevole Fallout 4 New Vegas.

Ora, Josh Sawyer di Obsidian – autore anche di perle come Icewind Dale II, Neverwinter Nights 2 e Pillars of Eternity, oltre che di Fallout New Vegas – ha parlato del suo prossimo progetto.

Lo scorso anno Sawyer ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto (che non è Avowed o il sequel di The Outer Worlds), tanto che nell’ultimo episodio della sua serie Grubbsnax, il leaker Jeff Grubb ha fornito qualche dettaglio in più (via Wccftech).

Secondo Grubb, il prossimo gioco di Josh Sawyer, chiamato in codice Project Missouri, sarà un progetto sperimentale a cui si sta lavorando assieme a un team relativamente piccolo.

Sembra che il director di New Vegas stia prendendo ispirazione dal ben noto Disco Elysium, dato che il suo nuovo progetto potrebbe essere un RPG con un focus sulla creazione del personaggio, sulle interazioni e sulle scelte del giocatore.

In effetti, il gioco probabilmente non conterrò alcun combattimento, oltre al fatto che lo scenario principale si discosterà un bel po’ da quello di Disco Elysium, visto che si parla di un’ambientazione nell’Europa del 16° secolo.

Per quanto riguarda il prossimo progetto già annunciato di Obsidian, Awowed, sarà ambientato nel cosiddetto World of Eternity.

Descritto come un The Outer Worlds in chiave fantasy, grazie anche e soprattutto a somiglianze evidenti come la visuale in soggettiva e il medesimo motore grafico, il gioco non ha ancora una data di uscita.

Ricordiamo però che alcuni, interessanti dettagli su un presunto New Vegas 2 sarebbero emersi in un leak durante i primi mesi dell’anno.

Tuttavia, è sempre meglio ricordaree che al momento Bethesda è attualmente impegnata a tempo pieno sulle migliorie da apportare al suo MMO, cosa questa che rende piuttosto improbabile un eventuale sequel di New Vegas.

Vero anche che la nuova mod Project Mojave per Fallout 4 trasporta l’ambientazione di New Vegas con il motore grafico dell’ultimo capitolo regolare della saga.