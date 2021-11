Fallout New Vegas in 4K e Ray Tracing è pura next-gen

Lo scorso mese di ottobre Fallout New Vegas, il celebre e amatissimo spin-off della saga sci-fi targata Bethesda, ha compiuto la veneranda età di 11 anni.

Nonostante Fallout 76 abbia da poco riguadagnato tutta l’attenzione dei fan, il capitolo sviluppato da Obsidian Entertainment e apparso inizialmente su console PS3, Xbox 360 e PC è e resta uno dei migliori di sempre.

Purtroppo, Bethesda è attualmente impegnata a tempo pieno sulle migliorie da apportare al suo MMO, cosa questa che rende piuttosto improbabile un eventuale sequel di New Vegas.

Vero anche che la nuova mod Project Mojave per Fallout 4 trasporta l’ambientazione di New Vegas con il motore grafico dell’ultimo capitolo numerato del franchise.

Il modder tedesco Digital Dreams ha ora condiviso un nuovo video a risoluzione 4K che mostra il gioco di ruolo sviluppato da Obsidian con il preset di ray tracing ReShade di Beyond All Limits e l’ENB Apex.

Nel video che trovate poco sopra (via Wccftech) possiamo infatti fantasticare su come sarebbe New Vegas in una eventuale remaster per PC e console di nuova generazione.

Anche se il gioco fatica a tradire la sua veneranda età, la “nuova” versione sembra notevolmente migliore dell’edizione vanilla che abbiamo imparato a conoscere – e giocare – nel corso degli anni.

Al momento in cui scriviamo, non vi sono piani ufficiali da parte di Bethesda di riportare in vita l’universo post-apocalittico di New Vegas, con buona pace dei fan irriducibili.

Vero anche che alcuni, interessanti dettagli su un presunto Fallout New Vegas 2 sarebbero emersi in un leak durante i primi mesi dell’anno.

Ricordiamo inoltre che diversi mesi fa il team F4NV era riuscito a mostrare una versione ormai definitiva del loro Fallout 4 New Vegas.

Per concludere, Fallout New Vegas e molti altri si sono guadagnati una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori capitoli della saga.