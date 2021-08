Fallout London, Bethesda apprezza la mod (e ne “ruba” un pezzo)

La mod Fallout London per Fallout 4 non è ancora uscita ma ha già generato un ottimo risultato che la dice lunga sulla qualità del suo comparto narrativo.

Mentre il quarto capitolo è ancora privo di un erede, la mod ambientata a Londra era già riuscita a farsi spazio nelle settimane scorse grazie a quanto di buono mostrato nel nuovo trailer.

La buona notizia à che Stephanie Zachariadis, head writer di Fallout London, è appena stata assunta da Bethesda nel ruolo di associate quest designer, opportunità per la quale ha dovuto interrompere i suoi lavori sulla mod.

Vive congratulazioni sono arrivate da parte dei fan e del team di sviluppo, che tramite un comunicato si è detto convinto che «Stephanie potrà creare nuove quest e storie tanto incredibili quanto quelle a cui ha dato vita mentre era con noi».

I modder hanno inoltre chiarito che la dipartita di Zachariadis non causerà cambiamenti nella trama di London dato che la storia è già stata completata tempo fa.

Alla domanda sul motivo per cui l’ex head writer non potrà continuare a lavorare a entrambi i progetti c’è già una risposta: «Bethesda vede lo sviluppo delle mod e la presenza in azienda come un conflitto di interessi», ha comunicato il team.

Gli utenti di ResetEra si sono a loro volta congratulati con l’autrice e hanno colto l’occasione per lodare anche la software house, «una delle poche a supportare la community di modder».

Altri sperano che Zachariadis possa iniziare «a lavorare a Fallout 5 da subito», a testimonianza di quanto sia atteso un quinto capitolo a distanza di sei anni dal precedente.

