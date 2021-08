Fallout 4 Remastered è praticamente un altro gioco (next-gen)

Fallout 4 Remastered non è un prodotto ufficiale ma il frutto del lavoro di un fan e delle sue 200 mod installate sulla versione PC.

Il gioco originale è stato lanciato ormai quasi sei anni fa e continua ad essere fruito sia su PC che su Xbox e PlayStation.

Per il momento, il franchise è concentrato su Fallout 76, ultimo e parecchio diverso capitolo online della serie RPG.

In attesa di scoprire se ci sarà un futuro per il filone single-player, Bethesda si appresta ad inaugurare un nuovo ramo sci-fi futuristico con Starfield nel 2022.

In questo clima di “sospensione” per l’IP, come anticipavamo, i fan non dormono sugli allori e continuano a personalizzare la loro esperienza.

Lo youtuber Ded String ha caricato un video dedicato a Fallout 4 e in particolare alla versione PC customizzata probabilmente fino alle soglie dell’esplosione.

Nel video, potete vedere un vero e proprio Fallout 4 Remastered, che sembra tutt’altro gioco grazie all’apporto di oltre 200 mod attive.

L’aspetto positivo è che il modder ha fornito un elenco completo di tutte le mod attive durante le riprese del filmato.

Tra le mod più semplici che vediamo all’opera ci sono quelle per l’interfaccia, le armi e persino il Pip-Boy, tutti diversi rispetto alla variante vanilla.

Se possedete una copia PC del gioco, insomma, ora potete scoprire come renderlo davvero next-gen e di gran lunga superiore a quanto abbiate visto su console.

La fantasia dei giocatori si è già sprigionata in passato su Fallout 4, come nel recente caso di un incrocio con Silent Hill, per cui un risultato del genere non è troppo una sorpresa.

L’ultimo step ufficiale della saga è stato la chiusura della storia della Confraternita d’Acciaio su Fallout 76, che ha lasciato un sapore agrodolce sul palato dei fan.

Ma quali sono i migliori e i peggiori episodi della serie post-apocalittica? Ve ne abbiamo parlato nella nostra speciale classifica.