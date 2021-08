Fallout 76, il nuovo update aggiunge novità fondamentali

Fallout 76 è riuscito a recuperare col tempo gran parte del terreno perduto al day one, grazie anche e soprattutto alla volontà di Bethesda di rendere il suo titolo un prodotto all’altezza.

L’ MMO dedicato alla saga ha infatti ricevuto col passare delle settimane tanti contenuti e aggiornamenti, cui se ne aggiunge ora uno di un certo rilievo.

L’ultimo aggiornamento si chiama Regno d’Acciaio ed è uscito da pochi giorni, mettendo sul piatto una gran bel mix di missioni e novità (come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione).

Del resto, il gioco si è anche guadagnato una discreta posizione nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie di Fallout.

Bethesda ha ora alzato il sipario sulle note sulla patch dell’aggiornamento 1.5.5.8 di Fallout 76, il quale parrebbe essere realmente corposo.

L’update include infatti una serie di correzioni su vari aspetti del MMORPG post-apocalittico, tra cui grafica, workshop, missioni e molto altro.

Tra gli aggiustamenti, il problema per via del quale i giocatori non potevano guadagnare i premi Atom offerti oltre il grado 100.

In termini di miglioramenti generali, il Pip-Boy ora mostra il peso di trasporto coerente con il peso di trasporto effettivo del giocatore, mentre per i Workshop è stato aggiunto un interruttore a scatto.

Questa funzione consente ai giocatori di utilizzare solo una versione di un oggetto e sta a loro decidere se abilitare o disabilitare la funzione.

L’elenco completo delle patch notes lo trovate a questo indirizzo, mentre poco sotto trovate il peso dell’aggiornamento per ciascuna piattaforma su cui il gioco è disponibile.

PC (Bethesda.net): 2.2 GB

PC (Microsoft Store): 9.5 GB

PC (Steam): 2.3 GB

PlayStation: 8.45 GB

Xbox: 11.65 GB

La nuova patch di Fallout 76 è relativamente piccola per quanto riguarda le versioni PC Steam e Bethesda.net.

Tuttavia, i giocatori console e coloro che hanno ottenuto la versione per PC tramite il Microsoft Store dovranno invece far fronte a un download piuttosto massiccio.

Tutte le novità e i bug fix verranno ovviamente inclusi in Regno d’Acciaio, di fatto il seguito di Alba d’Acciaio, la prima espansione post-Wastelanders di Fallout 76.

Se amate i titoli MMO Bethesda, date un’occhiata anche la nostra recensione di The Elder Scrolls Online Blackwood.