Fallout serie TV, gli autori vuotano il sacco: “sarà fuori di testa”

Della serie TV di Fallout si parla già da qualche tempo. Per ora, sappiamo che sarà prodotta da Amazon e scritta dagli autori di Westworld.

Il franchise di Bethesda si presta bene al debutto sul piccolo schermo grazie a un’ambientazione affascinante e alla possibilità di intessere innumerevoli trame e sottotrame.

La scorsa estate vi avevamo già avvisato dell’avvio dei lavori, fornendovi tutti i dettagli disponibili al momento dell’annuncio che ha reso felici tanti fan.

Se dedicate tutte le vostre energie al mondo videoludico e avete poco interesse per operazioni del genere, Fallout 4 Remastered potrebbe davvero fare per voi.

A circa un anno dall’ultimo aggiornamento arrivano nuovi dettagli su ciò che la serie TV avrà in serbo per i fan direttamente per bocca di Lisa Joy, co-creatrice dello show insieme a Jonathan Nolan.

Alla produzione troveremo, come già confermato nei mesi scorsi, Amazon e nonostante molte informazioni siano ancora avvolte dal più assoluto riserbo, c’è spazio per qualche interessante novità (via GameInformer).

Joy ha spiegato che «sarà un’avventura pazzesca, bizzarra, divertente, fuori di testa…la più assurda che abbiate visto finora».

La co-creatrice ha inoltre aggiunto che l’adattamento televisivo di Fallout è uno di quelli ai quali è più affezionata (senza dimenticare Westworld, naturalmente).

Sarà interessante vedere come i due autori porteranno nella serie l’esperienza accumulata con il prodotto firmato HBO, ma per ora sembra che i toni delle due produzioni saranno nettamente diversi.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli e non sappiamo se il debutto televisivo si concentrerà su una storia inedita o costituirà un adattamento di Fallout 3, 4 o magari New Vegas, ma i presupposti lasciano certamente ben sperare.

