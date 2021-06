Fallout London non vi farà sentire il bisogno di un nuovo capitolo

Fallout London è una nuova mod creata dai fan della serie Bethesda che probabilmente non vi farà sentire la mancanza di notizie sul prossimo capitolo.

In attesa di novità sul sequel di The Outer Worlds, dai creatori di Fallout New Vegas, ecco qualcosa per gli amanti degli RPG post-apocalittici.

Questa mod è grande quanto un DLC di Fallout 4 ed è destinata proprio a questo specifico episodio del franchise Bethesda.

La mod sarà ambientata a Londra, un ambiente mai esplorato dalla popolare IP della casa nordamericana.

Fallout London esplorerà al contrario la storia europea pre-bellica, e gli effetti che ha avuto la guerra per le risorse sulla strutturata società britannica.

Come potete vedere dal trailer, questa mod è particolarmente ambiziosa sia a livello tecnico che per quanto riguarda la scrittura.

Non abbiamo una data d’uscita, e Game Informer suggerisce non a caso che potrebbero volerci addirittura degli anni prima che esca.

All’E3 2021, per rimanere in tema di giochi Bethesda, abbiamo scoperto nuovi dettagli su Starfield – e, in questo caso sì, la data d’uscita.