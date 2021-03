Todd Howard chiese aiuto a Phil Spencer dopo il disastro di Fallout 76

L’evento riguardante l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è stata l’occasione per Todd Howard per svelare un retroscena riguardante il lancio di Fallout 76.

Ricordiamo che durante la presentazione Microsoft ha annunciato tutti i piani relativi al futuro di Bethesda, che riguarderanno molto da vicino Xbox Game Pass.

Il celebre director di Bethesda ha poi avuto tempo per raccontare una curiosità interessante riguardante Fallout 76, il gioco multiplayer che ebbe un lancio decisamente poco entusiasmante e ricco di problemi.

GameSpot ha infatti riportato come una delle prime cose che Todd Howard decise di fare, dopo i primi giorni disastrosi del lancio, è stato chiamare Phil Spencer, per chiedere aiuto al team Microsoft.

Già da tempo i rapporti tra i due erano infatti estremamente buoni e cordiali, motivo che spinse Todd Howard a chiedergli suggerimenti su come sistemare il gioco:

«Quando abbiamo lanciato il gioco abbiamo deluso tantissime persone. Sinceramente, credo fossero davvero poche le cose che non avevamo sbagliato.

Una delle persone che ho chiamato è stato Phil [Spencer]. Mi ha messo in contatto con alcune persone che lavorano a Xbox che sono state in grado di dare un’occhiata a tutti i giochi nel loro sistema ed a ciò che fosse importante per i giochi che hanno avuto successo a lungo termine.

Quei consigli ci hanno aiutato molto, vedendo che adesso Fallout 76 è uno dei titoli più giocati su Xbox… pensiamo di essere davvero fortunati ad essere qui oggi».