Fallout 4: addio a River, il pastore tedesco “interprete” di Dogmeat

Fallout 4 è l’ultimo episodio canonico della serie (se escludiamo la parentesi Fallout 76), lanciato nel 2015 e tuttora privo di un sequel ufficiale.

Il titolo di Bethesda ha saputo tenere testa alle aspettative derivanti dall’ottima esperienza di Fallout 3, ambientato dieci anni prima del quarto capitolo.

È ormai noto che, dopo l’acquisizione da parte del colosso di Redmond, Bethesda lavorerà in esclusiva per Xbox, lasciando da parte PlayStation (e la cosa “non dispiace” a Microsoft).

Starfield è un altro bruciante esempio di quello che è ormai un dato di fatto, ed è stato confermato che il titolo non arriverà su PS5.

Nella giornata di oggi è purtroppo giunta una triste notizia che ha direttamente a che fare con Fallout 4. River, il pastore tedesco “interprete” del cane Dogmeat, è morto.

A dare la triste notizia è stato Joel Burgess, lead level designer di Fallout 4, tramite il seguente tweet (via ResetEra):

I said goodbye today to River, who most of you know as Fallout 4’s Dogmeat.

Heartbroken doesn't cover it, but I won’t eulogize her here. For twitter, I thought it'd be appropriate to look back at her impact on that game.

(plus, writing about game dev hurts less than grieving) pic.twitter.com/ayN1Vd6oqQ

— Joel Burgess (@JoelBurgess) June 27, 2021