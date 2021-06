The Elder Scrolls VI, scoperto un easter egg della mappa su Starfield?

Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase svoltosi in occasione dell’E3 2021 sono stati annunciati dettagli su diversi giochi in uscita, ma uno dei grandi assenti è stato The Elder Scrolls VI.

Bethesda ne ha però approfittato per svelare finalmente nuovi dettagli su Starfield, la prima nuova IP realizzata dallo studio in 25 anni e che sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.

Si è trattato anche della giusta occasione per svelare le piattaforme su cui verrà rilasciato e la data d’uscita, con un’importante rivelazione: sarà un’esclusiva Xbox e non sarà lanciato su PS5.

La conferenza ha puntato molto sul servizio Xbox Game Pass: in seguito alla fusione con Bethesda altri 10 giochi dello studio sono già arrivati sul servizio.

Quello di cui però molti utenti non si sarebbero accorti è che The Elder Scrolls VI, a modo suo, è riuscito a fare un’apparizione all’Xbox & Bethesda Games Showcase, con un easter egg sulla potenziale mappa nel trailer di Starfield.

Il trailer di Starfield potrebbe aver nascosto un easter egg per la mappa di The Elder Scrolls VI.

Come riportato dall’utente Reddit Huhwtfbleh sul forum GamingLeaksAndRumours, il video teaser ci ha mostrato un’astronave pronta a decollare alla ricerca di nuovi mondi da esplorare.

Mentre stava cercando di leggere le diciture su tutti i pulsanti al suo interno, il fan ha scoperto una particolare incisione che sembrerebbe essere un riferimento a The Elder Scrolls VI.

Come potete osservare nelle immagini qui in basso, la figura mostrata nella prossima nuova IP in arrivo su Xbox Game Pass sembrerebbe richiamare la Baia di Iliac, una delle location della popolare saga di Bethesda.

Il disegno non sembra ricalcare precisamente la mappa, ma la somiglianza è tale da far pensare che non sia stato inserito lì per caso, il che fa pensare che potrebbe essere una delle location principali del prossimo capitolo.

Non ci resta che aspettare eventuali conferme, attendendo che lo studio possa mostrarci finalmente nel dettaglio il tanto atteso sesto episodio della serie.

Secondo una insider, The Elder Scrolls VI potrebbe possedere meccaniche survival che lo renderebbero simile a Fallout, l’altra serie di successo di Bethesda.

Una delle novità più importanti annunciate è arrivata invece da Arkane Studios, con una nuova IP che uscirà in esclusiva su Xbox.

Sulle nostre pagine potete trovare anche il recap dell’evento, con tutti gli annunci ed i trailer diffusi durante i 90 minuti della conferenza.