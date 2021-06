Microsoft commenta le esclusive Bethesda su PS5: “Non ci dispiace”

Dopo l’annuncio di Microsoft alla conferenza E3 2021 che le esclusive Bethesda non sarebbero arrivate su PS5, rimanendo solo su Xbox, molti fan PlayStation hanno manifestato online il proprio disappunto.

Xbox sta infatti puntando fortemente anche sulla forza dei giochi realizzati da Bethesda per rinforzare le proprie esclusive, rendendole anche disponibili al day one per tutti gli iscritti a Xbox Game Pass.

La vicenda aveva anche costretto Pete Hines, vice direttore della sezione marketing di Bethesda, ad intervenire pubblicamente con quelle che sembravano delle scuse nei confronti degli utenti PS5.

In seguito ha però fatto dietrofront, spiegando che le sue parole non erano state interpretate bene: la sua intenzione non era scusarsi, ma mostrare comprensione nei confronti dei fan delusi.

A Microsoft 'non dispiace' che Starfield non arrivi su PS5.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, sul tema ha deciso di intervenire anche Microsoft stessa tramite Aaron Greenberg, il responsabile del marketing Xbox.

Durante una chiacchierata video, Pete Hines aveva accennato nuovamente alla situazione, sottolineando come aveva deciso di prendersi una pausa dal social network Twitter dopo aver detto che gli dispiaceva della situazione.

A quel punto ha deciso di intervenire Aaron Greenberg, che pur mostrandosi divertito dalla situazione ha potuto parlare a nome di Xbox dicendo che «a me non dispiace», in riferimento al fatto che Starfield ed altre esclusive Bethesda non usciranno su PS5.

Aaron Greenberg about Starfield not going to ps5:

« I’m not sorry » 😎 https://t.co/RBrAbRaWkw pic.twitter.com/ap3YAJSt6n — ✖️Astal✖️ (@astaranx) June 20, 2021

Anche se la conversazione era tenuta chiaramente su toni scherzosi, è molto probabile che le parole del responsabile marketing di Xbox fossero sincere, visto che la casa di Redmond ha puntato fortemente in termini di comunicazione sottolineando il sodalizio con Bethesda.

Dopo aver investito una cifra record per l’acquisizione di Bethesda, Microsoft vuole giustamente sfruttare il grande impatto delle IP pubblicate dalla compagnia per portare gli utenti sui propri servizi, come Xbox Game Pass.

Gli utenti PS5 saranno dunque costretti a farsene una ragione, dato che Xbox non si è mostrata affatto dispiaciuta di aver strappato delle esclusive importanti ai fan su PlayStation.

Anche in un nostro speciale avevamo commentato la questione, sottolineando come Bethesda non dovesse effettivamente scusarsi con nessuno per questa decisione.

Nel frattempo, Bethesda ha confermato un dettaglio esaltante sul trailer di Starfield, svelando come nella presentazione abbiamo già visto la grafica del titolo.

Tra i tanti titoli a cui la compagnia sta lavorando c’è anche il nuovo Indiana Jones, il cui sviluppo sarebbe però ancora fermo alle primissime fasi iniziali.