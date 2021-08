Evento Xbox la prossima settimana (con annunci Game Pass)

Xbox ha annunciato che a breve si terrà la nuova edizione dell’ID@Xbox Indie Showcase in collaborazione con Twitch Gaming.

Del resto, il successo del servizio in abbonamento di Xbox Game Pass Ultimate è solo la punta di un modello di mercato tremendamente sfaccettato.

Durante l’evento gli appassionati potranno dare un’occhiata ad alcuni dei nuovi titoli in arrivo su Xbox e Game Pass (da un numero di team indipendenti di tutto rispetto).

Senza contare che da poco è stato confermato che altri 5 giochi extra sono in arrivo questo mese su Xbox Game Pass grazie ad Electronic Arts.

Get ready for new game announcements and sneak peaks at upcoming releases during the second /twitchgaming Showcase: ID@Xbox on August 10. Details here: https://t.co/du4uwYiJKO

— Xbox Wire (@XboxWire) August 5, 2021