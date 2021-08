PlayStation Now col botto ad agosto: ecco i nuovi giochi

Se siete abbonati a PlayStation Now, il mese di agosto potrebbe farvi particolarmente felici. Nel corso della giornata odierna, infatti, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi che vanno a unirsi alla line-up di quelli presenti nel suo catalogo, con alcuni nomi che sono di primissimo piano.

Si tratta dell’ultimo aggiornamento mensile che era atteso per agosto, dopo che nei giorni scorsi erano stati resi noti i titoli di PlayStation Plus di agosto, che avevano ugualmente attirato le attenzioni e le chiacchiere degli utenti PlayStation.

Ora apprendiamo direttamente da PlayStation Blog che, a partire dal 3 agosto, gli abbonati a PlayStation Now potranno mettere le mani a 1080p (aggiunto con il recente aggiornamento, a patto di avere una connessione sufficientemente performante) su:

Nier Automata

Ghostrunner

Undertale

I giochi PlayStation Plus di agosto 2021

Per quanto concerne Nier Automata, parliamo dell’opera che più di tutte le altre ha consentito a Yoko Taro di fare breccia nel cuore di molti appassionati. Seguirete 2B e 9S nella loro intrigante avventura e, come vi abbiamo raccontato a nostro tempo nella video recensione, difficilmente la dimenticherete. Il gioco rimarrà in catalogo fino al 1 novembre 2021.

Ghostrunner è invece un frenetico videogioco d’azione e platform in cui rimarrete uccisi appena subirete un colpo. Dovrete quindi schivare i colpi avversari ad alta velocità mentre balzerete per le pareti e completerete dei percorsi, consci che la regola vale anche per i vostri nemici guidati dall’IA: anche nel loro caso, un colpo equivale a morte certa. Potete saperne di più nella nostra recensione, dove apprezzammo la natura quasi danzante del gioco, pensato soprattutto per chi ama migliorarsi costantemente.

Undertale, infine, è un’avventura top-down molto molto apprezzata, in cui dovete scappare dai mostri che vi circondano e, mentre lo fate, vi ritrovate a vivere profonde e appassionanti meccaniche ruolistiche: anche in questo caso, vi raccomandiamo la recensione completa per scoprire che cosa abbia il gioco di così speciale, visto che lo premiammo con un voto davvero stellare.

Dato che ci troviamo qui a parlare di abbonamenti di casa Sony, vi ricordiamo che avete ancora poche ore di tempo per riscattare i giochi PlayStation Plus del mese di luglio, che includevano l’edizione PS5 di A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds.

Per quanto riguarda PlayStation Now, invece, lo scorso mese l’abbonamento aveva accolto altre chicche come God of War (finalmente a tempo indeterminato) e Red Dead Redemption 2, rimpolpando ulteriormente la line-up di produzioni dal grande successo di critica a cui è possibile accedere on demand.