Giochi gratis per Xbox nel fine settimana: c’è un open world

Xbox ha appena rinnovato i Free Play Days, l’iniziativa che consente agli utenti della console Microsoft di poter provare nuovi giochi gratis durante il weekend.

Gli eventi di giornate di gioco gratuito sono disponibili esclusivamente per gli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, trattandosi di uno dei tanti bonus inclusi con queste iscrizioni.

Il gioco di punta di questa settimana è sicuramente Far Cry 5, l’ultimo capitolo della saga di Ubisoft, messo a disposizione gratis anche su altre piattaforme.

Far Cry è anche il franchise protagonista delle ultime offerte Xbox Store: avete ancora un giorno di tempo per risparmiare cifre importanti su tutti i capitoli della saga.

Oltre al già citato Far Cry 5, gli altri titoli che potrete provare gratis su Xbox questo fine settimana sono Unturned e Bee Simulator: si tratta dunque di titoli molto diversi gli uni dagli altri.

All’interno dell’open world di Far Cry 5, reso disponibile gratuitamente per celebrare l’imminente arrivo del sesto capitolo, dovrete liberare Hope County dalla setta apocalittica Eden’s Gate, guidata dal capo spirituale Joseph Seed e dagli Araldi, i suoi fratelli.

Unturned è invece un survival sandbox in cui vestirete i panni di un sopravvissuto in una società moderna infestata da zombie: sarà necessario trovare armi, rifornimenti, stringere alleanze e fortificare le vostre fortezze.

Infine, Bee Simulator, come facilmente intuibile dal nome, è un titolo che vi farà vivere il mondo con il punto di vista di un’ape: dovrete raccogliere polline, sfidare le vespe e mettere in salvo il vostro alveare, il tutto all’interno di scenari ispirati a Central Park.

Se avete un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, potrete già avviare il download dei giochi cliccando sui seguenti link:

Potrete giocare gratis alle versioni complete di questi titoli per tutto il fine settimana: inoltre, nel caso desideriate farli vostri per sempre, sono attualmente disponibili in sconto a prezzi imperdibili.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno presto godersi senza costi aggiuntivi 5 nuovi giochi gratis, provenienti dal catalogo di Electronic Arts grazie a EA Play.

Nel frattempo, vi ricordiamo che rimangono poche ore per provare gratis su PC un apprezzato gioco a tema cyberpunk, in quanto parte delle attuali follie di metà settimana su Steam.

Su PlayStation Plus sono inoltre già disponibili i nuovi giochi gratuiti di agosto, tra i quali è incluso un titolo che è appena uscito.