Xbox Game Pass sempre più ricco: tra i nuovi giochi anche una premiatissima perla

È già il momento in cui scopriamo i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di casa Microsoft che sta cercando di dividere il mondo dei videogiochi in un prima e un dopo.

L’idea di Phil Spencer è stata sempre molto chiara: permettere ai giocatori di pagare una quota fissa per accedere a una libreria di giochi in costante aggiornamento, dove rientrano fin dal day-one anche i giochi first-party degli Xbox Game Studios.

Così, se lo scorso mese eravamo arrivati ai saluti annunciati per GTA V, gli appassionati potranno presto asciugarsi le lacrime giocando quella bella perla di Hades, che esordisce nel mondo Xbox accomodandosi direttamente in Game Pass.

I giochi di agosto di Xbox Game Pass

Non lo farà però da solo. A fare compagnia al gioco firmato da Supergiant Games saranno i seguenti giochi, annunciato sul sito ufficiale Xbox:

Hades – dal 13 agosto (PC, console, cloud)

– dal 13 agosto (PC, console, cloud) Curse of the Dead Gods – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

– dal 5 agosto (PC, console, cloud) Dodgeball Academia – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

– dal 5 agosto (PC, console, cloud) Katamary Damacy Reroll – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

– dal 5 agosto (PC, console, cloud) Lumines Remastered – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

– dal 5 agosto (PC, console, cloud) Skate – dal 5 agosto (console)

– dal 5 agosto (console) Skate 3 – dal 5 agosto (cloud)

– dal 5 agosto (cloud) Starmancer – dal 5 agosto (PC)

– dal 5 agosto (PC) Art of Rally – dal 12 agosto (PC, console, cloud)

– dal 12 agosto (PC, console, cloud) Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition – dal 17 agosto (PC)

A lasciare il servizio invece ricordiamo che saranno:

GTA V – dall’8 agosto

– dall’8 agosto Ape Out – dal 15 agosto

– dal 15 agosto Crossing Souls – dal 15 agosto

– dal 15 agosto Darksiders Genesis – dal 15 agosto

– dal 15 agosto Don’t Starve – dal 15 agosto

– dal 15 agosto Final Fantasy VII – dal 15 agosto

– dal 15 agosto Train Sim World 2020 – dal 15 agosto

Di recente Xbox Game Pass ha fatto parlare di sé anche per aver incluso la gigantesca libreria di Bethesda Softworks, in virtù dell’acquisizione in blocco dell’intera ZeniMax Media da parte di Microsoft.

Inoltre, il gigante di Redmond ha anche ulteriormente potenziato le tecnologie cloud di Game Pass Ultimate, permettendo di contare sulle blade di Xbox Series X e rendendo, di fatto, l’esperienza il più di prossima generazione possibile.

L’idea, Spencer non lo ha mai nascosto, è fare in modo che chiunque possa accedere ai giochi di Xbox Game Pass, a prescindere dall’hardware a sua disposizione: una visione che è partita da console e PC ed è arrivata su telefoni e tablet ma che, in prospettiva futura, anela anche ad altri dispositivi smart, con Game Pass che potrebbe semplicemente diventare un’applicazione sulla vostra TV.

Uscito lo scorso anno, Hades è stato uno dei giochi più premiati in assoluto e uno dei pochissimi a riuscire a strappare di tanto in tanto il titolo di Gioco dell’Anno a The Last of Us – Parte II. Anche sulle nostre pagine avevamo approfondito la conoscenza con quest’opera, spiegandovi cos’avesse di unico nella recensione in cui la premiammo con una valutazione meritatamente alta.