Xbox Game Pass, altri 5 giochi gratis (grazie a EA)

Xbox Game Pass sembra essere davvero inarrestabile, tanto che alle tante novità annunciate oggi pare se ne aggiungeranno altre 5 di tutto rispetto.

Tutti i giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate potranno infatti mettere mano a un bel po’ di titoli, in forma ovviamente gratuita.

Proprio durante la giornata odierna Xbox ha infatti alzato il sipario sui 10 titoli in arrivo ad agosto, incluse alcune chicche niente male.

Questo senza contare he lo scorso mese eravamo arrivati al game over per GTA V, in procinto di abbandonare il catalogo.

EA ha ora annunciato una serie di nuovi giochi Codemasters che arriveranno su EA Play alla fine di questa settimana e, di riflesso, anche su Xbox Game Pass (via Gaming Bolt).

Questi titoli includono Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020 e GRID, cinque perle a tema racing davvero notevoli.

Questo fa sì che i titoli scaricabili gratuitamente per tutti gli abbonati a Game Pass ad agosto siano un totale di 15. Poco sotto, i giochi che invece lasceranno il servizio a breve:

GTA V – 8 agosto

Ape Out – 15 agosto

Crossing Souls – 15 agosto

Darksiders Genesis – 15 agosto

Don’t Starve – 15 agosto

Final Fantasy VII – 15 agosto

Train Sim World 2020 – 15 agosto

L’annuncio dei nuovi titoli su EA Play/Game Pass arriva poco dopo l’acquisizione di Codemasters da parte di EA, attualmente al lavoro sul suo prossimo GRID Legends.

Lo studio ha recentemente distribuito F1 2021, che ha ricevuto un ottimo feedback da parte del pubblico e dalla stampa specializzata.

