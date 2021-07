“Tante” esclusive PlayStation in arrivo su PC, secondo una fonte attendibile

Da mesi si parla della possibilità, invero piuttosto concreta, che altre esclusive appartenenti al mondo PlayStation possano prima o poi sbarcare anche su PC.

Come del resto già accaduto con Death Stranding e Days Gone, oltre a Horizon Zero Dawn, titoli precedentemente apparsi solo su PS4 sono poi messi a disposizione anche per l’utenza personal computer.

Anche l’acquisizione di Nixxes Software, studio olandese che ha contribuito allo sviluppo di Marvel’s Avengers e ora ufficialmente assorbito da PlayStation Studios, ha aperto la possibilità di vedere su PC glorie provenienti dalle console Sony.

Già a febbraio di quest’anno Jim Ryan, boss di SIE, aveva del resto commentato la notizia di nuovi arrivi della scuderia PlayStation su PC.

Ora, il noto dataminer e modder Lance McDonald, ha affermato di essere a conoscenza di numerose esclusive PlayStation in arrivo su personal computer.

Il dataminer, noto anche per la sua patch non ufficiale di Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo, ha spiegato con con un paio di tweet che i giochi in questione non sono ancora stati annunciati, sempre per quanto riguarda le versioni PC (via Wccftech).

Purtroppo, McDonald ha affermato ancora una volta di non essere a conoscenza di un eventuale versione di Bloodborne su personal computer.

Il dataminer, tuttavia, menziona di essere a conoscenza di “più” porting per PC targati PlayStation, cosa questa che apre uno spiraglio di possibilità davvero interessante.

Sono a conoscenza di diversi porting per PC di giochi esclusivi PlayStation, ma purtroppo nessuno di questi è Bloodborne. Tuttavia, ho ancora la speranza che il soulslike possa venire fuori dal nulla.

Il modder ha aggiunto: «Per qualche ragione molte persone pensano davvero che io sappia segretamente di nuovi progetti legati al marchio Bloodborne non annunciati.»

«Continuo a cercare informazioni e ad esaminare tutti i leak e i rumor, ma purtroppo non c’è niente che abbia trovato fino a questo momento», ha concluso McDonald.

