PlayStation e Nixxes: il primo porting PC sarà un classico PS4?

Durante la giornata di oggi, Nixxes Software, studio olandese che ha contribuito di recente allo sviluppo di Shadow of the Tomb Raider e Marvel’s Avengers, è stato ufficialmente assorbito da PlayStation Studios.

La notizia ha sicuramente sorpreso sia il pubblico che gli addetti ai lavori, specie per il fatto che solo pochi giorni fa era stato chiuso un accordo anche con Housemarque, sviluppatori di Returnal.

L’acquisizione di Nixxes è in ogni caso altrettanto importante, visto che apre uno spiraglio ulteriore verso le conversioni di celebri titoli PlayStation su piattaforma PC.

Nonostante un altro team di sviluppo abbia poi negato di essere in procinto di essere acquisito, le attenzioni tornano ora proprio sul team olandese.

Hermen Hulst, dopo aver annunciato l’acquisizione dello sviluppatore con un post su Twitter (via PSU), ci ha tenuto a precisare che Nixxes e PlayStation hanno collaborato per la lavorazione di Killzone: Shadow Fall, lo sparatutto in soggettiva uscito al lancio di PS4.

Il fatto che Hulst abbia sottolineato il titolo di Guerrila Games potrebbe voler significare che il gioco sarà in effetti il primo porting da PlayStation a PC a cura del team olandese.

Diversamente da Horizon Zero Dawn, il lavoro su versioni PC di titoli PlayStation potrebbe quindi svolgersi internamente, senza tirare in ballo partner esterni.

Ovviamente, sebbene si tratti di teorie non supportate da conferme ufficiali, è interessante ipotizzare che l’arrivo di Shadow Fall su personal computer possa essere un modo “furbo” per far tornare il franchise di Killzone sotto i riflettori, magari in vista di un ritorno su PS5.

La serie è infatti sparita dalle scene da diversi anni, visto e considerato che Guerrilla è attualmente al lavoro a tempo pieno sul prossimo Horizon Forbidden West.

Tornando a Housemarque, il loro futuro sembra essere decisamente radioso, visto che il loro prossimo progetto dovrebbe essere più ambizioso di Returnal.

Ricordiamo anche che il tema delle acquisizioni è stato di recente toccato anche Microsoft, al quale ha spiegato di non vederle come un problema per il mercato dei videogiochi.