Un’esclusiva Xbox arriverà tra pochissimo anche su PS4, PS5 e Switch

La lotta dei videogiochi in esclusiva è sempre interessante, e quella di oggi è una di quelle Xbox (e PC), che arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Un titolo che era stato lanciato al day one anche su Xbox Game Pass, come spesso accade all’interno dell’abbonamento di Microsoft.

L’esclusiva Xbox è ancora presente nel catalogo, mentre altri giochi se ne andranno a breve con il tempismo che ormai conosciamo bene.

Ma si unisce ad un altro titole, dopo un lungo periodo passato esclusivamente su Xbox e PC, è stato pubblicato anche di recente sulle piattaforme PlayStation.

Il titolo in esclusiva Xbox di cui parliamo è stato lanciato all’inizio dell’anno, e dal 14 aprile prossimo verrà pubblicato anche su altre piattaforme.

Si tratta di Nobody Saves the World, l’ultimo action-adventure di Drinkbox Studios, gli autori dei due splendidi Guacamelee.

L’annuncio è arrivato di recente, come riporta IGN US, insieme ad una notizia interessante per tutti i fan del titolo.

Con la pubblicazione di Nobody Saves the World su PS4, PS5 e Switch, verrà rilasciato anche un aggiornamento con delle feature molto importanti.

Verrà inserita la modalità multigiocatore in locale, dove su Switch si potrà giocare con un singolo Joy-Con in modalità da tavolo.

Inoltre i giocatori PS4 e PS5 potranno godere del cross-play tra generazioni, con gli utenti che potranno giocare insieme online.

Se volete saperne di più sul gioco, magari prima di acquistarlo per le nuove versioni, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Nobody Saves the World.

Un’altra esclusiva, invece, ha creato non pochi problemi all’interno dello studio. Talmente tanti che l’intero progetto sembra a rischio.

