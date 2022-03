Un’esclusiva Xbox avrebbe causato una fuga di programmatori in massa

Lo studio The Initiative è attualmente al lavoro sul nuovo Perfect Dark, esclusiva Xbox che promette di rilasciare il noto sparatutto in soggettiva nato su Nintendo 64 a cura di Rare.

A quanto pare, però, la produzione del nuovo gioco in dirittura d’arrivo su piattaforma Microsoft starebbe creando ben più di un problema.

Dopo che un anno fa circa Drew Murray, noto per essere il senior designer del nuovo Perfect Dark, aveva deciso di tornare da Insomniac Games, sembra ora essere il turno di una vera e propria migrazione di massa.

Come riportato da VGC, The Initiative avrebbe visto un gran numero di partenze negli ultimi 12 mesi, definite “fast and furious” (probabilmente per la velocità con cui sono avvenute).

L’analisi dei profili LinkedIn dei dipendenti ha rivelato che la metà del team di sviluppo che sta lavorando al prossimo reboot di Perfect Dark ha lasciato l’azienda nell’ultimo anno, ovvero circa 34 persone.

Questi includono la maggior parte del senior design team di The Initiative, tra cui il game director Dan Neuburger, il design director Drew Murray, il lead level designer Chris O’Neill, il principal world builder Jolyon Myers, due senior system designer, un gruppo di tre ex designer di God of War e altri.

Purtroppo, non finisce qui: anche i due scrittori più anziani di Perfect Dark si sono recentemente dimessi, sempre secondo quanto reso noto da VGC, insieme al direttore tecnico del progetto, al direttore artistico tecnico, all’ingegnere capo del gameplay, all’animatore capo, al capo del QA e ad altri.

The Initiative sarebbe ora composto da meno di 50 persone, sebbene il team abbia assunto circa 12 persone negli ultimi 12 mesi.

Non è chiaro se questa “fuga” impatterà sul rilascio della nuova avventura di Joanna Dark, sebbene sia chiaro che non si tratta di un segnale positivo.

Perfect Dark è stato infatti annunciato ormai molti mesi fa, sebbene il gioco sia poi sparito repentinamente dai radar.

