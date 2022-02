Esclusiva Xbox a breve anche su PlayStation, ufficiale

Xbox nel corso degli ultimi mesi ha racimolato sempre più esclusive, che hanno reso anche molto più appetibile il già acclamato servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Proprio su Game Pass sono arrivati sin dal day one molte, per non dire quasi tutte, delle esclusive della console di Microsoft.

E’ il caso anche di The Ascent, un peculiare sparatutto isometrico dallo stile cyberpunk che ha fatto il suo ingresso sul mercato come esclusiva Xbox.

Il gioco è uscito lo scorso luglio per Xbox Series X|S e PC, riscontrando un discreto successo e affascinando molti utenti.

Si tratta di un GDR ambientato in un’intricata metropoli abitata da creature provenienti da tutta la galassia, in cui il giocatore dovrà farsi strada tramite le sue fidate armi, con un gameplay frenetico e accattivante, sospinto anche dall’atmosfera che abbiamo imparato a conoscere bene grazie anche ad altri titoli, tra luci al neon e innesti cibernetici.

Adesso però si è concretizzata qualcosa che era già stata anticipata qualche mese fa, e The Ascent sta per perdere il posto di esclusiva Xbox per approdare su console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il gioco di Neon Giant arriverà sulle console di casa Sony il prossimo 24 marzo e, a quanto sembra (via VGC), tutti gli abbonati a PS Plus che preordineranno il titolo, potranno usufruire di uno sconto del 10% sul costo totale.

Nel caso in cui stiate aspettando di giocare a The Ascent su console PlayStation, potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

Infine, parlando di videogiochi cyberpunk, ricordiamo che l’ultimo titolo di CD Projekt RED ha da poco ottenuto la tanto agognata patch next-gen e, se volete, tra le nostre pagine è presente un video confronto tra le varie versioni del titolo su hardware di nuova generazione.