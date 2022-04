Xbox vi regala a sorpresa 3 nuovi giochi gratis: ecco come averli

Da pochi giorni sono stati resi disponibili i nuovi giochi gratis di Games With Gold, la promozione che intende premiare gli utenti Xbox più fedeli con regali mensili.

La promozione è dunque disponibile in esclusiva per i giocatori iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, tuttavia sembra proprio che questo mese i giocatori potranno accedere a nuovi regali a sorpresa.

I fan Xbox potranno infatti scaricare e riscattare da questo momento ben 3 nuovi giochi gratis disponibili: si tratta di regali distribuiti da Microsoft negli store di altri paesi, ma che potranno essere ottenuti senza limitazioni anche dai giocatori italiani.

Gli utenti che hanno diritto ad accedere alla promozione Games With Gold potranno quindi ottenere gratuitamente Cloning Clyde e Splosion Man, ma se invece non possiederete alcun abbonamento potrete comunque riscattare gratis Ikaruga.

Come segnalato dall’utente Twitter Wario64, si tratta rispettivamente di regali resi disponibili nelle varianti regionali di Xbox Store per Brasile, Sudafrica e Argentina, ma utilizzando il vostro browser, senza dover installare alcuna VPN, potrete riscattare questi nuovi giochi gratis senza alcun problema.

Dopo esservi assicurati che il vostro account Microsoft sia attualmente iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, basterà infatti dirigersi ai seguenti indirizzi, effettuare il login e riscattare i giochi, esattamente come fareste con la versione italiana dello store:

Se avrete eseguito la procedura correttamente, anche dopo aver consultato la pagina italiana corrispondente noterete che i giochi gratis saranno aggiunti al vostro catalogo, senza alcun costo aggiuntivo: vi ricordiamo che si tratta di classici per Xbox 360, ma che potrete giocare anche sulle console di ultima generazione con la retrocompatibilità.

Al momento non sappiamo per quanto tempo la promozione resterà disponibile, dunque vi consigliamo di riscattare i nuovi giochi gratis prima che sia troppo tardi.

Cogliamo l’occasione anche per ricordarvi di riscattare i primi giochi gratis Games With Gold di aprile, già disponibili per il download.

Segnaliamo anche che a breve lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass ben 5 giochi gratis, tra i quali c’è un nome importante: consigliamo dunque di giocarli il prima possibile.

Per compensare le perdite, secondo un’indiscrezione sarebbero in arrivo tantissimi giochi gratis molto importanti: al momento non sono però ancora arrivate conferme ufficiali.