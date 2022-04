Xbox Game Pass dice addio a cinque giochi gratis entro la fine del mese (e c’è un nome importante)

Xbox Game Pass è entrato prepotentemente nella vita di tutti i giocatori, imponendo un nuovo modo di approcciarsi alla distribuzione di prodotti videoludici.

Il servizio in abbonamento di Microsoft si distingue sempre di più sia per la straordinaria varietà di contenuti che offre sia per la loro notevole qualità.

Nel catalogo sono presenti un sacco di perle, alcune di queste tutte da scoprire, ma molte sono delle vere e proprie gemme da non lasciarsi scappare.

Per fare un esempio, sono presenti molti giochi dell’anno, vincitrici di premi GOTY, che testimoniano il cristallino valore del servizio.

All’interno di Xbox Game Pass, come ormai sappiamo bene, vengono aggiunti costantemente nuovi titoli, per rimpinguare e aggiornare una lista che è già straordinariamente ricca.

Se è vero che c’è chi entra però è vero anche che periodicamente dei giochi vengono rimossi dal catalogo.

Ora, dopo avervi presentato ben 8 nuovi giochi che potrebbero fare il loro ingresso nel servizio, vi proponiamo adesso una lista di titoli che potrebbero presto abbandonare la lista di prodotti gratuiti.

Secondo la pagina Leaving Soon presente nel sito ufficiale Xbox, nelle prossime settimane dovrebbero lasciare il Game Pass 5 giochi, e tra questi ce n’è uno di tutto rispetto.

games leaving Game Pass in a couple weeks pic.twitter.com/tM335VohYn — Wario64 (@Wario64) April 2, 2022

I giochi che a quanto pare saranno rimossi dal catalogo dunque sono:

The Long Dark (console e PC)

(console e PC) Rain on Your Parade (console e PC)

(console e PC) MLB The Show 21 (console e PC)

(console e PC) Destiny 2 (PC)

(PC) Pathway (PC)

La versione console di Destiny 2 era già stata rimossa dal Game Pass mesi fa, quindi è plausibile che anche quella PC possa fare a breve la stessa fine.

Nell’attesa di scoprire se questi titoli lasceranno effettivamente il catalogo dell’offerta di Microsoft, ricordiamo che Game Pass propone anche altre cose interessanti, come l’accesso a tantissimi fumetti Marvel senza costo aggiuntivo.