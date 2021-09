Esclusiva Switch arriva anche su PS5 e Xbox? Parla il creatore

A fine agosto, No More Heroes 3 ha chiuso su Switch la saga action prodotta e diretta da Suda51, una serie che non ha certamente deluso le aspettative degli appassionati nel corso degli anni.

Il titolo per Nintendo Switch è infatti un action game fuori di testa, in grado di ereditare lo stile frenetico e scanzonato dei due capitoli precedenti (e dello spin-off).

Su SpazioGames vi abbiamo proposto la recensione del gioco, nella quale il nostro Domenico vi ha spiegato che «No More Heroes 3 è genio e sregolatezza, ma anche sinonimo di tanta, troppa pigrizia nel reiterare una formula già vecchia e nel presentare un comparto tecnico da mani tra i capelli.»

Peccato solo che Giochi Suda ha confermato di recente che la serie “morirà” proprio con il terzo capitolo, chiusura ideale di una saga destinata a finire qui.

Ora, nel corso di un’intervista con la redazione di TheGamer, Suda51 ha parlato della possibilità di vedere No More Heroes III anche su altre piattaforme, con PS5 e Xbox Series X|S in testa.

Sulla possibilità che il terzo episodio della serie possa arrivare anche su altre console, il game director nipponico è stato abbastanza sincero, senza creare false speranze.

Suda ha infatti dichiarato che No More Heroes III rimarrà esclusiva Switch, visto che non ci sono piani per il momento di portare il gioco su piattaforme diverse.

Ora come ora appare quindi molto difficile, per non dire impossibile, che il terzo capitolo delle avventure di Travis Touchdown possa varcare i confini di casa Nintendo.

A quanto pare non si tratta di motivazioni legate al numero di copie vendute, visto che a fronte di recensioni altalenanti il gioco non sembra aver deluso dal punto di vista delle vendite.

Ricordiamo anche che con Travis Strikes Again si era tentato di portare l’estro creativo di Goichi Suda su Switch, proponendo un altro (piccolo) gioco esclusivo.

Ma non solo: avete letto anche un’altra esclusiva disponibile su Nintendo Switch, a sorpresa, sta per diventare un adattamento anime ufficiale?

E che una terza è invece da poco sbarcata anche su PC, per la gioia di tutti gli amanti dei giochi di ruolo di matrice nipponica?