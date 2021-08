Un’esclusiva Switch arriva su PC (e l’uscita è vicinissima)

A sorpresa, Square Enix ha annunciato che il Bravely Default II debutterà su piattaforma PC a partire dal prossimo 2 settembre 2021 tramite Steam.

Si tratta di un gioco di ruolo di matrice nipponica realmente interessante, disponibile su console Nintendo Switch da diversi mesi e ottenendo un discreto successo da parte di critica e pubblico.

Del resto, anche nella nostra video recensione vi abbiamo spiegato che il titolo «è una storia di alti e bassi, in cui sono i primi a prevalere specie se siete alla ricerca di un JRPG dall’impostazione estremamente classica».

Senza contare che i JRPG “tradizionali” sono tornati decisamente in auge negli ultimi tempi, come dimostra il rinnovato interesse verso giochi come Final Fantasy IX.

Bravely Default II narra le avventure dei quattro improbabili eroi Seth, Gloria, Elvis e Adelle nella ricerca di quattro cristalli elementali per la terre di Excillant.

I giocatori PC e i neofiti potranno presto scoprire i sistemi Brave e Default del gioco, in cui grandi rischi possono fruttare ricompense ancora più grandi nelle battaglie a turni del gioco.

Il Job System permette di personalizzare il proprio party per trovarne la composizione ottimale con cui sconfiggere anche i coriacei boss.

Ma non solo: Bravely Default II vanta musiche di Revo, di ritorno dal primo capitolo della serie, oltre a una storia originale con quattro nuovi Heroes of Light.

Ricca di esplorazione, fascino e strategia, la versione PC del gioco supporta anche l’uso del controller e diverse risoluzioni.

Questa edizione Steam avrà audio inglese e giapponese, e testi in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale.

Gli appassionati possono risparmiare il 10% sul prezzo del gioco acquistandolo su Steam entro il 13 settembre 2021.

Avete letto anche il papà di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, ha da poco rivelato quale sarà il suo ultimo gioco prima del ritiro ufficiale?

E che un fan ha “trasformato” Final Fantasy X in un gioco next-gen, tanto da renderlo ancora più unico e inconfondibile?

Infine, parlando sempre di JRPG, il CEO di Square Enix Yosuke Matsuda ha reso noto che Dragon Quest XII è stato sviluppato tenendo conto dei prossimi 10-20 anni della serie.