Uno storico franchise è morto, lo annuncia il creatore

Dopo il lancio di No More Heroes 3 durante la giornata di oggi, Suda51 ha deciso di pubblicare un post su Twitter per annunciare che la serie è arrivata ufficialmente alla fine.

Il titolo per Nintendo Switch si è proposto da subito come un action game d’altri tempi, dopo due capitoli (e uno spin-off) usciti diversi anni fa e in grado di ritagliarsi la loro fetta di pubblico appassionato.

Proprio poche ore fa su SpazioGames vi abbiamo proposto la recensione del gioco, nella quale il nostro Domenico vi ha spiegato che «No More Heroes 3 è genio e sregolatezza, ma anche sinonimo di tanta, troppa pigrizia nel reiterare una formula già vecchia e nel presentare un comparto tecnico da mani tra i capelli.»

Senza dimenticare che anche con Travis Strikes Again, si era tentato di portare la follia di Goichi Suda in un titolo alquanto particolare.

«Addio, Travis. Addio, No More Heroes. Addio, momenti e giorni fugaci. Addio, a tutti i Travis Touchdown di tutto il mondo», ha reso noto via social il director della serie.

Originariamente il gioco avrebbe dovuto chiamarsi No More Heroes 3 FINAL BOUT – All-Out Galactic War!, tanto che quest’ultimo capitolo del franchise avrebbe dovuto includere anche un indizio sul futuro della serie, che a quanto pare non ci sarà.

Non è chiaro su cosa Suda 51 lavorerà prossimamente, magari infondendo al progetto il suo caratteristico stile e humor scanzonato.

Secondo quanto scritto su Twitter «ora, portando con me mille pensieri, corro lungo la Thunder Road ancora una volta. Mentre un viaggio finisce, la moto cremisi cade in un sonno profondo».

Poco sotto, il tweet apparso sul profilo ufficiale del gioco:

For ALL of fans…

Here is a special message about our "No More Heroes 3" release from SUDA51 @suda_51 !

We sincerely hope YOU enjoy "No More Heroes 3".#NMH3 #NoMoreHeroes3 #TravisTouchdown #GrasshopperManufacture pic.twitter.com/LvMgO6Ikce — No More Heroes III-official-GhM (@nmh3_ghm) August 27, 2021

Ovviamente, non è da escludere che Suda possa sorprendere tutti, annunciando il futuro il ritorno di Travis come parte di un suo rinnovato interesse verso la saga (che potrebbe in ogni caso ripartire da zero con una sorta di soft reboot).

