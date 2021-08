Un’esclusiva Switch diventa un anime, ma non è quella che immaginate

Un’esclusiva disponibile su Nintendo Switch, a sorpresa, sta per diventare un adattamento anime ufficiale: tuttavia non si tratta probabilmente del titolo a cui state pensando.

Imagineer, team che ha sviluppato questa esclusiva, ha infatti annunciato che Fitness Boxing sta per diventare un anime in formato breve, che sarà disponibile sulla tv giapponese Tokyo MX.

Come riportato da Kotaku, l’animazione dello show sta venendo realizzata direttamente dagli sviluppatori, in collaborazione con lo studio Story Effect.

Al momento l’uscita dell’anime è prevista soltanto per le televisioni giapponesi, che assumerà doppiatori di talento come Akari Kito e Rie Kugimiya, conosciuti per aver interpretato rispettivamente Nezuko in Demon Slayer e Alphonse Elric in Fullmetal Alchemist.

La storia dello show sta invece venendo realizzata dall’autore dell’anime musicale fantasy Lost Song: l’anime di Fitness Boxing si concentrerà sugli istruttori, mostrandoci la loro vita dopo aver finito di insegnare ai loro allievi.

La trama completa dell’anime di Imagineer non è stata ancora descritta dettagliatamente, ma gli autori promettono che sarà presente sul sito ufficiale in lingua giapponese successivamente.

Il brand Fitness Boxing è stato un successo per Imagineer, dato che è riuscito a vendere oltre un milione di copie, incentivando gli autori a realizzarne un secondo capitolo.

Probabilmente non era l’adattamento anime che i fan Nintendo stavano aspettando: la scelta senz’altro incuriosirà molto i fan, in attesa di scoprire se è prevista o meno una release anche per il mercato internazionale.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questo franchise in esclusiva su Nintendo Switch, potete consultare la nostra recensione di Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise.

Nel frattempo, vi ricordiamo che un’altra esclusiva Switch sta per arrivare anche su PC: la data di lancio è davvero molto vicina.