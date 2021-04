Epic Games Store, annunciato il nuovo gioco gratis (ed è un open world)

Epic Games Store ha presentato oggi un nuovo gioco gratis per PC, riservato ai possessori di un account (anch’esso gratuito) sul negozio online.

Il titolo appena annunciato sarà riscattabile per una settimana ma, una volta che lo avrete preso, rimarrà per sempre nelle vostre librerie.

Il nuovo gioco gratuito svelato in data odierna potrà essere riscattato dal prossimo giovedì 6 maggio, ma intanto abbiamo ancora un titolo da fare nostro.

Da oggi potete accedere gratuitamente a:

Idle Champions of the Forgotten Realms

Il gioco è già free-to-play ma, grazie ad una partnership con Epic Games, è possibile ottenere il pacchetto Campioni Gloriosi per un valore di 100 dollari.

Questa la descrizione del titolo:

«Inizi con gli iconici personaggi di Dungeons & Dragons del calibro di Bruenor Battlehammer da Forgotten Realms di R.A. Salvatore o Jaheira da Baldur’s Gate, per poi sbloccare ulteriori Campioni come Drizzt Do’urden, Farideh e Jim Darkmagic attraverso avventure ed eventi. Il gioco assumerà una dimensione più profonda con ogni Campione che sbloccherai. Padroneggia la strategia delle formazioni per completare centinaia di avventure in un mondo fantasy basato sui libri ufficiali di D&D di Wizards of the Coast come Waterdeep: Dragon Heist, Tomb of Annihilation e Curse of Strahd».

Il nuovo titolo annunciato oggi è invece:

Pine

Pine è un gioco di azione open world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto la cima della catena alimentare.

Questa la sua descrizione ufficiale:

«Combatti con o contro una varietà di specie mentre cerchi di raggiungere la nuova area in cui insediare la tua tribù di umani».

Il gioco arriverà sullo store (dove non può essere ancora acquistato) il prossimo 6 maggio e rimarrà riscattabile senza alcun costo fino a giovedì 13 maggio.

Potete dare uno sguardo alla lista aggiornata con tutti i titoli inclusi fin dall’avvio dell’iniziativa dei giochi gratis di Epic Games Store nel 2018 ad oggi per scoprire come stia andando.

Se siete giocatori su PC, non perdetevi un’altra opportunità ghiottissima: il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere cinque giochi gratis a maggio.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.