PlayStation, la conferma di Sony: presto in arrivo altri giochi gratis

L’iniziativa Play at Home è stata sicuramente un enorme successo apprezzatissimo dai giocatori PlayStation di tutto il mondo, che sono stati in grado di godersi diversi titoli gratuiti anche di spessore.

Attualmente sono infatti disponibili ben 10 giochi gratis riscattabili, che saranno vostri per sempre: nove di questi sono ancora disponibili solo fino al 23 aprile.

L’ultimo è stato invece messo a disposizione a partire da oggi e si tratta di un’esclusiva di peso: il bellissimo Horizon Zero Dawn Complete Edition, che include dunque anche l’espansione ed altri bonus oltre al gioco base.

Allo stesso tempo è anche arrivata una notizia che farà felici tutti gli utenti: con l’occasione Sony ha voluto confermare che non sarà l’ultimo gioco che verrà offerto gratuitamente tramite la propria offerta Play at Home.

Sony conferma l'arrivo di altri giochi gratis tramite Play at Home.

In un post sul proprio blog ufficiale, dove annunciano che Horizon Zero Dawn Complete Edition diventa disponibile gratis, non è infatti passata inosservata una piccola nota in cui Sony evidenzia che «presto condivideranno un altro aggiornamento Play at Home» e che «arriverà altro».

Non sappiamo al momento quali giochi verranno offerti gratuitamente, ma sapevamo già che l’iniziativa mirava a durare quattro mesi, offrendo almeno un gioco di spessore in ciascuno di essi.

Prima di Horizon Zero Dawn, dobbiamo infatti ricordare che il primo gioco ad aver fatto parte dell’iniziativa è stato Ratchet & Clank, il reboot uscito su PS4 in occasione del film e che recentemente, per l’occasione, ha ricevuto anche un update next-gen.

Considerando che i 9 giochi aggiuntivi resi disponibili a sorpresa rappresentavano principalmente un bonus, è probabile che possiamo dunque aspettarci almeno altre due esclusive importanti da parte di Sony, che ricordiamo non saranno legate ad alcun abbonamento e saranno disponibili gratuitamente, una volta riscattate le offerte ed aggiunti i titoli alla nostra raccolta.

Non appena riceveremo novità sui nuovi giochi gratuiti che verranno resi disponibili per gli utenti PlayStation, sia su PS4 che su PS5, vi terremo naturalmente aggiornati.

Nel frattempo, se avete ancora voglia di giochi gratuiti, non dimenticatevi di riscattare i titoli offerti questo mese per gli abbonati PlayStation Plus, tra cui c’è un’altra esclusiva apprezzata dagli utenti: stiamo parlando naturalmente di Days Gone.

Ironicamente, pare che l’ipotetico sequel potrebbe essere saltato anche perché molte persone non avrebbero comprato il primo capitolo a prezzo pieno.