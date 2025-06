I drop a sorpresa di Game Pass sono sempre interessanti e piacevoli, e da oggi potete giocare gratis a Call of Duty: WWII. A patto di essere abbonati, ovviamente.

L'esperienza bellica che nel 2017 aveva segnato il ritorno della serie alle sue origini storiche torna ad essere disponibile grazie al servizio di Xbox, ed è un'opportunità per riscoprire una produzione che aveva osato sfidare le convenzioni moderne del franchise, eliminando elementi ormai consolidati come la rigenerazione automatica della salute.

Il gioco è ora accessibile attraverso tutte le varianti del servizio Microsoft: Game Pass Ultimate, PC Game Pass e persino il più economico Game Pass Standard, sia su console che su PC.

L'importanza storica di Call of Duty: WWII risiede nel suo essere stato il primo capitolo ambientato durante il secondo conflitto mondiale dai tempi di World at War del 2008. Questa scelta rappresentava una scommessa coraggiosa in un periodo in cui la serie privilegiava scenari fantascientifici e warfare futuristico, dimostrando come il ritorno alle origini potesse ancora catturare l'immaginazione dei giocatori.

L'arrivo su Game Pass coincide con un momento particolarmente intenso per il franchise. Il 2 luglio vedrà il lancio dell'aggiornamento Season 4 Reloaded per Black Ops 6 e Warzone, che introdurrà i personaggi di Beavis and Butt-Head nel gioco, insieme a numerosi altri contenuti.

Guardando oltre l'estate, l'attenzione si concentra già su Call of Duty: Black Ops 7, previsto per quest'anno e che vedrà la partecipazione di Milo Ventimiglia, noto per il suo ruolo in "Una mamma per amica", nel ruolo di David Mason, annunciato non troppo tempo fa.

Nel frattempo abbiamo bisogno anche di una risposta a una domanda importante: che fine ha fatto Call of Duty per Nintendo Switch?

Quando Microsoft ha dovuto affrontare una lunga battaglia legale per assicurarsi l'acquisizione di Activision/Blizzard, una delle strategie messe a punto dalla casa di Redmond riguardava un accordo pluriennale con Nintendo per la saga di Call of Duty: ora ci sono alcune novità.