Epic Games Store, svelati i nuovi giochi gratis (e sono due cult)

Epic Games Store ha presentato oggi alle ore 17:00 i suoi nuovi giochi gratis che saranno disponibili per un’intera settimana.

È bene sottolineare la grossa differenza tra questo giveaway e i titoli “gratuiti” dei servizi in abbonamento come PlayStation Plus, poiché quello di Epic non prevede alcun abbonamento per il riscatto e il download.

Inoltre, una volta riscattato un gioco – esattamente al pari di quanto succede questa settimana con GOG – il titolo rimarrà per sempre nella vostra libreria.

L’iniziativa va avanti ormai dal 2018 ha fornito decine e decine di titoli per PC agli appassionati, al solo “costo” di un account (pure lui gratis) su Epic Games Store.

I giochi disponibili gratuitamente da questa settimana sono:

Hell is Other Demons

Overcooked! 2

Hell is Other Demons è un platform d’azione sparatutto con elementi roguelite, in cui esplorare «un vasto mondo realizzato a mano e pieno di demoni, combattimenti contro boss da far girare la testa e una prorompente colonna sonora synthwave», recita la descrizione ufficiale.

Overcooked! 2 torna «con una nuova gustosa porzione di caotica azione culinaria! Visita di nuovo il Regno delle Cipolle e raduna la tua brigata di chef per organizzare classiche partite cooperative oppure giocare online fino a quattro giocatori».

I due giochi sono riscattabili da oggi 17 giugno fino al prossimo 24 giugno, quando saranno rimpiazzati da altre new entry.

I nuovi giochi annunciati come parte del giveaway settimanale su Epic Games Store sono:

Horizon Chase Turbo

Sonic Mania

In entrambi i casi si può parlare di due cult, o quasi: Horizon Chase Turbo, ad esempio, è un omaggio ai racing degli anni ’80 e ’90, come Outrun.

Sonic Mania è invece un instant classic della libreria di chi Outrun l’ha creato, SEGA, e ha avuto il merito di rilanciare finalmente il porcospino blu – che sta celebrando il suo anniversario in grande stile.

Siete a caccia di altri giveaway? Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere più di cinque giochi gratis a maggio.

In aggiunta, per festeggiare la presentazione del nuovo capitolo, potete portarvi a casa senza alcun costo uno dei Battlefield più amati.

Per qualche altro giorno, resterà a disposizione degli abbonati a PlayStation Plus la selezione di giugno, invece: approfittatene prima che venga aggiornata.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.