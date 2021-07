PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di agosto

Sony ha ufficializzato i giochi compresi nel mese di agosto nell’abbonamento a PlayStation Plus per PS4 e PS5.

Il servizio in abbonamento consente di portarsi a casa tre titoli ogni mese, oltre alla possibilità di giocare online con gli amici e sfruttare i salvataggi cloud.

La lista era stata anticipata nel fine settimana dal sito ufficiale PlayStation, che aveva dato l’annuncio in anticipo rispetto alle consuete tempistiche.

Oggi è giornata di giochi e refresh per i servizi in abbonamento, del resto, con Games With Gold che soltanto mezz’ora fa ha dato il via alle danze.

Hunter’s Arena: Legends, Tennis World Tour 2 and Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville are your PlayStation Plus games for August: https://t.co/J10v87INrf pic.twitter.com/5NqtCCAn6E — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021

I giochi compresi nell’abbonamento a PlayStation Plus ad agosto saranno:

Hunter’s Arena Legends (PS5 e PS4)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

La presenza di Hunter’s Arena Legends nel listino del mese non è una particolare sorpresa, essendo stata rivelata già nel corso dell’ultimo State of Play.

Il gioco è un atipico battle royale (in rampa di lancio anche per PlayStation 4) ambientato nell’Asia antica.

Il battle royale garantirà un gameplay da 30 giocatori, più raccolto rispetto al solito, con dinamiche da PvP e PvE.

Quanto a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, secondo capitolo del filone sparatutto multiplayer di PvZ, ecco la sua descrizione per chi non lo conoscesse:

Benvenuto a Neighborville, dove tutto va a meraviglia, se non fosse che un nuovo conflitto di dimensioni conifere sta fermentando tra i senza cervello e i vegetali! E tu che farai? Metterai in campo la tua coltura? Imbratterai le piante? Fai di tutta l’erba uno sfascio in un conflitto tra piante e zombi che ti porterà fino ai confini di Neighborville e ritorno.

Ecco invece la descrizione di Tennis World Tour 2, un gioco che, visto il titolo, non ha bisogno di grosse presentazioni:

Vesti i panni dei migliori giocatori al mondo o crea il tuo giocatore per cercare di dominare la classifica mondiale. Più veloce, con più animazioni e più realismo: vivi le vere sensazioni del tennis, in match singoli o doppi, e sfida i tuoi amici in locale o online.

Gli abbonati potranno riscattare i nuovi giochi per la loro libreria digitale da lunedì 2 agosto fino a lunedì 6 settembre.

Fino al 2 agosto saranno ancora disponibili Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale Innocence (solo per PS5) e Virtua Fighter 5 Ultimate.

Se avete ancora dei dubbi sulla validità dell’offerta proposta, è bene avvisarvi che i giochi offerti nel 2021 hanno già registrato numeri da record per quanto riguarda la longevità.

Ma le buone notizie non sono per tutti: i giocatori brasiliani sono tuttora infuriati con il colosso nipponico dopo un inaspettato aumento dei prezzi destinato esclusivamente al loro paese.

Qualche inciampo è stato registrato anche in sede di sottoscrizione: molti utenti sono ancora confusi tra PlayStation Plus e PlayStation Now, e per risolvere il malinteso è stato necessario l’intervento di Sony.