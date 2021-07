Amazon Prime, disponibili i giochi gratis di luglio: ecco come averli

Amazon Prime ha reso disponibile, tramite la sua iniziativa Prime Gaming, i nuovi giochi gratis riscattabili a luglio.

Non tutti sanno che l’abbonamento del popolare retailer permette di ottenere non solo consegne veloci e serie TV, ma anche videogiochi senza costi aggiuntivi.

Il refresh dei giochi gratis per il mese appena iniziato era stato annunciato pochi giorni fa ed è arrivato puntualissimo oggi.

Come saprete, non si tratta del solo giveaway per PC, con Epic Games Store che ha di fatto aperto la strada (e senza neppure richiedere un abbonamento).

L’abbonamento ad Amazon Prime permette di avere questo mese:

Batman: The Enemy Within

RAD

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Tales of the Neon Sea

Automachef

Portal Dogs

Per riscattarli, non dovete far altro che raggiungere la pagina ufficiale di Prime Gaming a questo indirizzo.

Troverete tutti e sei i giochi, che comprendono l’apprezzato roguelike post-apocalittico di Double Fine e una delle avventure più acclamate di Batman, firmata Telltale Games.

Da tenere d’occhio anche The Wanderer, delicata avventura con un protagonista mostruoso, e Tales of the Neon Sea è un adventure con una retro-style pixel art ammaliante.

Portal Dogs è invece perfetto per gli amanti dei cani e Automachef, al contrario, di quelli della cucina; ce n’è per tutti, insomma.

Similmente a PlayStation Plus, potete inoltre portarvi a casa numerosi bottini per alcuni dei service game più acclamati, compreso Assassin’s Creed Valhalla.

Restando in tema PS Plus e abbonamenti, i giocatori hanno la chance di riscattare per qualche altro giorno i giochi di giugno, prima che vengano sostituiti il prossimo martedì.

Quanto a Xbox, sono stati appena comunicati i titoli inclusi in Games With Gold, tra cui una vecchia gloria Rare.