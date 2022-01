Elgato lancia la pedaliera da gaming, e non sappiamo che pensare

Elgato è un’azienda che i content creator conoscono bene, perché produce alcuni tra gli strumenti più utili di chi lavora con video e audio nel mondo dei videogiochi.

Le stesse videorecensioni che trovate su queste pagine sono, a volte, create registrando proprio con una scheda di acquisizione della famosa azienda.

I content creator si ritrovano a doversi circondare di vari tipi di hardware, alcuni dei quali decisamente stravaganti come il materasso da gaming.

Ma anche più normali, come delle “semplici” cuffie sia per ascoltare semplicemente l’audio di gioco, ma anche per avere una periferica che permetta di comunicare con gli altri giocatori.

Elgato, dicevamo, è una delle marche più note per quanto rigaurda questo tipo di hardware. L’ultimo prodotto presentato, però, ci lascia seriamente senza parole.

Come riportano i colleghi di The Verge, l’azienda ha lanciato quella che chiamiamo simpaticamente pedaliera da gaming, il cui nome ufficiale è Elgato Stream Deck Pedal.

Si tratta effettivamente di una pedana, da posizionare a terra, da collegare al PC ed integrare con gli altri dispositivi Elgato e vari software, come viene spiegato nel sito ufficiale.

Introducing Stream Deck Pedal. Instant, hands-free control of your apps and tools with 3 customizable pedals. Available now:https://t.co/tXN7RILaYG pic.twitter.com/615LkYFjhS — Elgato (@elgato) January 25, 2022

Questa pedana è compatibile con lo Stream Deck, prodotto sempre dalla stessa azienda, e permette sostanzialmente di attivare tre pulsanti lasciando le mani libere.

«Tre pedali pronti a lanciare azioni illimitate. Controlla software, hardware e molto di più con un unico tocco. È come avere un produttore di studio personale.»

Con questa descrizione abbiamo le idee più chiare, anche se rimaniamo un po’ perplessi sull’utilizzo effettivo di questo hardware, a fronte di quelli già prodotti dall’azienda.

È decisamente interessante l’integrazione con Discord, per il quale è possibile mappare una serie di azioni sul software di comunicazione usando la pedana. Discord che, da qualche tempo, è in parte collegato a PlayStation.

Anche IKEA si è buttata nella sua collezione da gaming, con una linea che non sembra per niente male, a conti fatti.

Presentata anche con una certa serietà perché IKEA, per la prima volta, è stata presente anche all’ultima edizione del Tokyo Game Show con un suo stand.