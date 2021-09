IKEA fa sul serio con gli accessori gaming, è anche al TGS 2021

Durante il Tokyo Game Show 2021 stanno uscendo tanti annunci interessanti, ma soprattutto c’è modo di vedere tanti espositori tra cui… IKEA.

Il gigante dell’arredamento ha infatti proposto una sua collezione di prodotti per i giocatori, tra cui anche scrivanie da gaming, che a brevissimo saranno disponibili a catalogo.

L’annuncio era arrivato qualche settimana fa e, vista l’incursione di un’azienda del genere, aveva destato molta curiosità da parte della community.

Già in passato IKEA si era avvicinata al mondo dei videogiochi, anche se in maniera molto sommaria e più che altro divertente.

Questa collaborazione con Asus ROG per realizzare la linea di prodotti da gamer sembra essere presa molto sul serio dall’azienda.

Come riporta Kotaku infatti, IKEA è presente al Tokyo Game Show 2021 con un proprio stand, nel quale espone proprio i prodotti della linea gaming.

Il fatto che l’azienda abbia deciso di presenziare ad una delle fiere più importanti del mondo, partendo dal Giappone poi e non dall’Europa o dagli Stati Uniti, fa ben sperare per l’attenzione nei materiali e nella cura generale.

L’edizione del TGS di quest’anno è perlopiù online, e di base come raccontano i reporter nipponici non ci sono granché stand in generale. Un buon momento, quindi, per IKEA di raccontare i propri prodotti ed imporsi.

Come potete vedere dal tweet di Gizmodo, l’azienda ha esposto tutti i prodotti della linea durante la kermesse nipponica, pronta al lancio di ottobre (quindi vicinissimo).

Chissà se, prima o poi, anche IKEA produrrà un materasso da gaming da inserire nella propria collezione di accessori?

