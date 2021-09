Il materasso da gaming è il nuovo accessorio che non pensavate di volere

Quando la creatività delle aziende del mondo dei videogiochi sembra essere arrivata ad uno stallo, ecco che qualcuno mette in commercio un materasso da gaming.

Prima che qualcuno di voi possa cominciare a fare strani pensieri no, non si tratta di una strana interazione per rendere giochi come Catherine: Full Body ancora più intriganti.

In fondo se anche la catena regina per l’arredamento casalingo, ovvero IKEA, produrrà a brevissimo la sua linea di prodotti da gaming, perché chi già ne produce non può fare un materasso?

Un accessorio potenzialmente perfetto per giocare con il vostro smartphone ai videogiochi di Netflix, che da pochissimo sono disponibili anche sul nostro catalogo.

Come riporta Kotaku, un’azienda giapponese ha realizzato un materasso pensato appositamente per giocare ai videogiochi.

Questo vero e proprio materasso da gaming è prodotto da Bauhuette, azienda nota tra i giocatori per la produzione di accessori più classici come scrivanie o sedie da gaming.

La rivista giapponese Famitsu ha anche avuto modo di provarlo, dichiarando che il materasso da gaming è pensato per offrire un sonno piacevole e ristoratore dopo una intensa giornata di gaming.

Ovviamente può essere utilizzato anche durante il giorno, per giocare in maniera più comoda e sdraiarsi… come su ogni materasso.

Bauhuette propone questo materasso da gaming come parte di un setup completo ovviamente, così da creare un ciclo continuo di accessori che passa per la giornata tipica di ogni videogiocatore.

Il materasso viene venduto solo in Giappone, a costo di ribadire l’ovvio, in varie misure con un prezzo che va dai 250 a poco meno di 400 dollari.

L‘accessorio perfetto da affiancare ai mockup delle console di nuova generazione che IKEA ha costruito tempo fa, giusto per rimanere in tema.

Ottimo anche per giocare ai titoli mobile o portatili, come Genshin Impact di cui abbiamo parlato recentemente in vista dell’anniversario dall’uscita.

Se vi servissero invece degli accessori più classici, per la scrivania magari, qui trovate la nostra selezione dei migliori mouse da gaming.