IKEA lancia la sua linea di prodotti gaming, e non è niente male

La compagnia svedese è responsabile dell’arredamento di una miriade di uffici, case e stanze di ogni tipo, perché IKEA è un colosso del settore.

Probabilmente in moltissimi, nei vostri salotti da videogiocatori, avete deciso di affidare il sostegno della vostra preziosissima TV OLED ad un prodotto IKEA.

Tra le scelte più sicure per una postazione di gioco, magari una scrivania in grado di sostenere pure i monitor più grandi in circolazione.

Anche per chi gioca in mobilità, magari con un portatile da gaming, con soluzioni che possano essere flessibili in termini di arredamento.

L’azienda svedese si lancia nel mondo dei videogiochi in maniera più decisa, con una serie di prodotti da gaming in collaborazione con Asus.

I prodotti saranno disponibili da ottobre, e attraverso il catalogo ufficiale di IKEA potete cominciare a sfogliare le proposte per videogiocatori.

Rispetto alle classiche sedie, ovviamente, questa linea di prodotti IKEA è pensata per essere ergonomica, consentendo l’utilizzo della postazione per ore ed ore senza affaticarsi.

Come per ogni sedia da gaming che si rispetti insomma, ma sfogliando il catalogo ci sono delle proposte decisamente interessanti.

Oltre alle scrivanie, normali e rialzabili, tappetini per il mouse, il listino gaming di IKEA propone varie tipologie di porta oggetti, tendifilo per il mouse e porta cuffie.

Ma anche una mano di legno regolabile su cui appoggiare un controller, delle cuffie, lo smartphone oppure accessori per chi fa streaming.

