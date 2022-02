Elden Ring svela le ambientazioni dell’open world (e sono bellissime)

L’attesa dei fan è ormai quasi giunta alla fine: tra una settimana arriverà finalmente il day one di Elden Ring, la grande nuova produzione di FromSoftware che promette una libertà mai provata prima in una loro produzione.

Gli autori di Dark Souls stanno infatti puntando tutto su questo nuovo capitolo, non nascondendo mai di aver voluto mettere particolare enfasi sulla realizzazione di un open world che potesse conquistare tutti i giocatori.

Ed è stato proprio il mondo aperto che si è rivelato così superiore a Dark Souls da averne causato il rinvio: ad ammetterlo è stato lo stesso Miyazaki, che ha anche svelato un curioso retroscena sulla sua realizzazione.

L’open world premierà la volontà dei giocatori di esplorare, permettendo loro anche di affrontare i boss più difficili di tutta l’avventura: si tratta dunque di un incentivo che consente agli utenti di affrontare Elden Ring nel modo che più preferiscono.

Gli sviluppatori vogliono dunque spingere maggiormente sulla bellezza delle ambientazioni che sono state creato: come riportato da Game Rant, FromSoftware ha infatti rilasciato delle nuove bellissime immagini ufficiali.

Il focus di questi nuovi teaser è chiaramente quello di mostrare cosa potranno aspettarsi i giocatori esplorando Elden Ring: potete ammirare voi stessi le bellissime immagini promozionali qui di seguito.

This is what fate has promised: Together, you will slay horrors. And together, you shall see wonders.

