Elden Ring è “troppo accessibile”? L’open world vi farà cambiare idea

FromSoftware non ha mai nascosto di voler lavorare duramente all’accessibilità di Elden Ring: la loro ultima fatica non dovrà solo essere in grado di soddisfare il palato dei giocatori più esigenti, ma avrà il duro compito di conquistare anche tutti coloro hanno poca esperienza con i soulslike e le sfide più impegnative.

Per questo motivo, gli autori di Dark Souls hanno deciso di lavorare molto sulle possibilità di immedesimazione di ciascun giocatore: non si rinuncerà alla difficoltà del titolo, ma gli utenti in alcuni casi potranno scegliere se affrontare o meno determinate sfide.

Si tratta di un aspetto di cui ci siamo accorti anche durante la nostra prova finale: il titolo possiede infatti una scalabilità interna che verrà incontro alle esigenze di ogni avventuriero.

Il producer Yasuhiro Kitao, del resto, aveva già tranquillizzato i giocatori che non avrebbero sofferto «stress inutile» a differenza di altri titoli prodotti dalla stessa software house.

In un’intervista rilasciata a Gamer Braves (via IGN.com), Kitao ha voluto approfondire nuovamente la questione in vista dell’imminente lancio ufficiale del titolo, confermando che l’open world offrirà grandi opportunità di scelta ad ogni giocatore.

Sebbene gli autori di Dark Souls abbiano infatti deciso di puntare a una maggiore accessibilità della produzione, tutti i giocatori hardcore avranno comunque la possibilità di continuare ad affrontare sfide incredibilmente difficili, come del resto FromSoftware li ha sempre abituati a fare:

«Per quanto riguarda alcuni boss che non sono indispensabili, ma opzionali e nascosti, abbiamo volutamente incrementato il loro livello di difficoltà per i giocatori che sono alla ricerca di quel tipo di esperienze».

Il mondo aperto di Elden Ring nasconde tanti boss estremamente impegnativi da battere, che sapranno intrattenere i giocatori più forti e alla ricerca di sfide in grado di farli morire più e più volte.

I giocatori dovranno però cercarli e prestare la giusta attenzione: l’ultima fatica del team di Miyazaki premia molto la libertà di esplorazione, ma bisogna essere pronti ad affrontarne le eventuali conseguenze.

Insomma, questa scelta di game design non fa altro che confermare l’intenzione di consentire agli utenti di godersi il gameplay nel modo che più preferiscono, senza che ciò possa diventare un problema per i giocatori di lunga data.

Del resto, FromSoftware ha lavorato fortemente per migliorare questo aspetto rispetto a Dark Souls: l’open world è così bello e dettagliato da aver costretto Elden Ring al rinvio.