Elden Ring ora si può (finalmente) mettere in pausa, senza installare mod

Chi conosce i soulslike sa che ci sono una serie di feature, anche in Elden Ring, che rendono il giocatore costretto a stare sempre all’erta, come il fatto che non si può mettere la pausa.

In fondo la saga di Dark Souls è diventata celebre facendosi forza del fatto di essere un’esperienza impegnativa, con un livello di sfida mediamente molto elevato.

Nonostante le diatribe sulla questione difficoltà, l’ultimo titolo di From Software è stato un successo ogni oltre aspettativa, infrangendo vari record.

Qualcuno aveva provato ad inserire una funzione per mettere in pausa il gioco, ma solamente installando una mod sulla versione PC di Elden Ring.

Un altro giocatore deve aver fatto di necessità virtù, probabilmente frustrato dall’ennesimo momento difficile del gioco, scoprendo un modo per mettere effettivamente in pausa Elden Ring.

Nessuna mod, nessun procedimento strano o sfruttamento di qualche glitch ma, come riporta VGC, semplicemente un piccolo espediente furbo.

Come si mette in pausa Elden Ring? Aprendo semplicemente un menù, a quanto pare.

La scoperta è stata pubblicata su Twitter da un utente, che ha provato ad attivare alcune funzioni dell’interfaccia di gioco, scoprendo una che mette effettivamente in pausa la partita.

Ecco la clip che lo dimostra:

guess what, Elden Ring DOES have a pause button

just open "Menu Explanation" while on the inventory screen

this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022