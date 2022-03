Abbiamo già la morte più comica di Elden Ring

Elden Ring, l’ultimo capolavoro del team di Hidetaka Miyazaki, ha traghettato il genere di soulslike verso nuove vette di eccellenza.

In maniera ancora maggiore rispetto alla saga di Dark Souls, il gioco ha convinto critica e pubblico, imponendosi come uno dei giochi più incisivi dell’anno.

E se c’è gente che ha perso tempo a fare review bombing, il titolo ha comunque appagato la stragrande maggioranza dell’utenza, anche e soprattutto per il suo livello di difficoltà.

E se Miyazaki ha già ammesso che i suoi giochi non intendono diventare più facili, qualcuno è ora incappato nella morte di Elden Ring più comica in assoluto.

Via Reddit, l’utente Haligar06 ha portato a testimonianza un decesso davvero esilarante, che dimostra come ci voglia davvero poco per passare a miglior vita nel gioco di From.

Il giocatore, armato di alabarda, affronta di testa due avversari su un piccolo pontile di legno: nonostante il primo nemico cade subito sotto i colpi del cavaliere, il secondo invece riesce a schivare il colpo, rifilando un bel calcio nel sedere al Senzaluce e facendolo rovinosamente di sotto.

Poco sotto, la clip in questione:

A quanto pare, questa non è l’unica morte esilarante del titolo: anche nella seconda clip che trovate poco sotto, il giocatore affronta a testa bassa due avversari, riuscendo a coglierne uno alle spalle.

L’altro, però, rifila un altro sonoro calcio al fianco del protagonista, facendolo finire giù senza possibilità di salvezza.

Restando in tema, Bandai Namco ha avvertito di aver riscontrato un altro bug su PC, avvertendo i giocatori di eseguire il backup dei propri salvataggi.

Questo perché, come molti sapranno, alcuni problemi di performance della versione per personal computer che nemmeno la patch day-one è riuscita a risolvere hanno insospettito la community.

Grattacapi a parte, Elden Ring è in ogni caso già diventato uno dei migliori videogiochi di sempre, cosa questa che resterà impressa più di ogni altra.