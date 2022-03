Elden Ring, adesso si può mettere in pausa: ecco la mod che vi salverà

Chi conosce i soulslike sa che ci sono una serie di feature, anche in Elden Ring, che rendono il giocatore costretto a stare sempre all’erta, come il fatto che non si può mettere la pausa.

In fondo la saga di Dark Souls è diventata celebre facendosi forza del fatto di essere un’esperienza impegnativa, con un livello di sfida mediamente molto elevato.

Anche se, ogni tanto, appare qualche giocatore da un altro mondo che riesce a battere dei boss usando il controller di Ring Fit Adventures. Davvero, guardate qui.

Nonostante le diatribe sulla questione difficoltà, l’ultimo titolo di From Software è stato un successo ogni oltre aspettativa, infrangendo vari record.

In Elden Ring non si può mettere una pausa reale, pertanto il giocatore non può sentirsi mai realmente al sicuro. Ma questo ai modder non interessa.

Queste creature mitologiche del mondo dei videogiochi sono in grado di fare miracoli, e l’ultima fatica di From Software non è stata risparmiata.

Come riporta Gamespot, un modder ha dato alla luce una feature per mettere in pausa Elden Ring, ovviamente nella sola versione PC.

Inutile specificare che la mod in questione, realizzata da TechieW, non funziona su console. Questo programma vi permette di mettere in pausa Elden Ring, in qualsiasi momento, premendo un solo pulsante.

Che vogliate placarvi prima dell’ennesimo tentativo nel battere un boss, oppure farvi un bel caffé per passare la nottata ad esplorare l’Interregno, questa è la mod che vi salverà.

Per poterla installare, partendo da questo indirizzo, sappiate che dovrete disabilitare l’anti-cheat, pertanto è una mod per giocatori solitari.

Per farlo potete seguire questa brevissima guida. Disabilitare l’anti-cheat pare che renda la versione PC anche più performante, quindi con un doppio vantaggio.

Probabilmente c’è chi non è d’accordo con questa mod, come lo stesso lo stesso Miyazaki, che ha spiegato perché anche Elden Ring segue la stessa filosofia di tutti gli altri suoi prodotti.

A proposito di mod, c’è anche chi ha lavorato sull’estetica ovviamente, rendendo Elden Ring un titolo next-gen.