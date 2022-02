Elden Ring è il miglior soulslike di sempre: record incredibili per il lancio

Che l’attesa per Elden Ring fosse particolarmente elevata non era certo una sorpresa, ma i primi numeri di vendita pubblicati in occasione del lancio restituiscono dei record davvero incredibili per FromSoftware.

L’ultima fatica del team di Hidetaka Miyazaki ha infatti già stracciato i precedenti traguardi, e in pochissimi giorni Elden Ring è già diventato il soulslike più venduto di sempre.

I grandi risultati erano già evidenti osservando i numeri pubblicati da Steam: oltre 700.000 utenti si sono collegati contemporaneamente per il day one dell’ultimo magnifico soulslike.

Grazie alla piattaforma SteamDB è inoltre possibile apprendere la grande popolarità del gioco su PC, nonostante sia già stato vittima di review bombing: ben 4 dei 5 videogiochi più venduti della scorsa settimana su Steam sono diverse edizioni di Elden Ring.

GamesIndustry.biz oggi ha diffuso i risultati che ha ottenuto l’ultimo capolavoro di FromSoftware sul mercato del Regno Unito, tenendo in considerazione solo le copie fisiche: al momento non sono disponibili altri dati di vendita digitali al di fuori di quelli pubblicati da Steam.

Ebbene, sembra che sia già diventato il videogioco di maggior successo dei soulslike di FromSoftware, genere videoludico dove si includono non solo i celebri Demon’s Souls e Dark Souls, ma anche Bloodborne e Sekiro.

Il miglior lancio fisico della software house fu infatti Dark Souls 3 nel 2016, ma Elden Ring è già riuscito a superarlo del 26%: a questi dati bisogna anche aggiungere l’imponente diffusione del mercato digitale, che potrebbe aver aumentato ulteriormente in maniera importante il divario.

L’80% delle copie fisiche è stato venduto su console PlayStation, con il 63% di unità su PS5 e il 17% su PS4: il restante 20% è invece diviso su Xbox e PC, piattaforme che puntano maggiormente sulle vendite digitali.

Questo significa che il capitolo di FromSoftware è già riuscito a superare in classifica Horizon Forbidden West, che era diventato il secondo miglior lancio di sempre su PS5, ma che oggi deve accontentarsi del secondo posto nella graduatoria dei giochi più venduti della settimana.

Al terzo posto del podio trova invece nuovamente spazio Leggende Pokémon Arceus, che a breve non sarà più l’ultimo capitolo della leggendaria saga di Game Freak.

La già nota difficoltà di Elden Ring non ha dunque comportato alcun calo delle vendite: Miyazaki ha spiegato come mai le morti sono così importanti, dicendosi dispiaciuto per chi non è in grado di apprezzare le sfide.